Vandali al bagno Susanna: lettini tagliati e bruciati

Ravenna, 5 maggio 2025 – Brutto risveglio ieri mattina per i titolari del bagno Susanna di Punta Marina. Appena arrivati allo stabilimento hanno infatti scoperto quanto nella notte precedente avevano fatto alcuni vandali.

“Nella notte – racconta Roberto Bettini – alcuni vandali hanno bivaccato nello spazio di spiaggia libera tra il nostro stabilimento e quello attiguo (il bagno Insieme a Te dedicato ai diversamente abili), hanno acceso un fuoco perché si vedono ancora le tracce e dopo aver lasciato bottiglie di birra rotte a terra si sono divertiti danneggiando lettini e ombrelloni”.

“Probabilmente – continua – i vandali hanno spostato alcuni bancali dello stabilimento Insieme a Te per usarli come sedute attorno al fuoco, poi hanno tagliato e bruciacchiato alcuni lettini e rubato tre ombrelloni verdi con pannelli solari. Uno lo hanno rotto cercando di aprirlo”. Roberto spiega: “Il mio è più che altro un appello a contattare il bagno Susanna, se qualcuno dovesse vedere gli ombrelloni abbandonati in giro per la pineta. Hanno i pannelli solari e funzionano solo con il telecomando”.

Nei giorni scorsi sempre a Punta Marina si è verificato un altro episodio di vandalismo con protagonisti dei giovanissimi. Diversi ragazzini infatti dopo essersi introdotti in uno stabilimento quando si sono accorti della presenza di telecamere di videosorveglianza si sono coperti il volto e hanno cominciato a rompere le stesse telecamere prima di fuggire via.