Vandali in azione nella notte: finestrini rotti in decine di automobili

Ravenna, 3 novembre 2025 – In via Duino, via Carlo Levi, via De Sanctis, in via Aquileia, via Gulli, via Pirano e limitrofe nella notte tra sabato e domenica sono state vandalizzate decine di auto.

I vandali hanno agito in gruppo

I vandali - sicuramente ad agire è stata più di una persona vista l’entità dei danni nei mezzi coinvolti -, hanno rotto i finestrini delle vetture parcheggiate in particolare nella zona Darsena e in zona Poggi.

Brutta sorpresa per i proprietari al mattino

I proprietari delle autovetture ieri mattina al risveglio hanno trovato l’amara sorpresa dei cristalli in frantumi. Il bilancio più preciso si avrà quando tutti i proprietari delle auto avranno sporto le relative denunce ma al momento sarebbero addirittura una quarantina le vetture coinvolte. Le segnalazioni dei proprietari amareggiati erano ieri mattina sul gruppo Sos Sicurezza Ravenna.

Un'auto vandalizzata

Le indagini dei carabinieri: immagini delle telecamere al vaglio

I carabinieri stanno svolgendo le attività di indagine e visioneranno le immagini delle telecamere delle varie zone per poter identificare gli autori del gesto. In alcuni casi i malviventi avrebbero anche portato via gli oggetti trovati nell’abitacolo. Vista l’ampiezza delle aree coinvolte dai danneggiamenti le diverse telecamere collocate in vari punti della città dovrebbero poter fornire elementi utili all’individuazione dei malviventi.

A metà settembre in azione un uomo con un attrezzo appuntito

L’episodio più recente che ha coinvolto una quantità importante di auto vandalizzate risale alla metà di settembre quando un uomo armato di un attrezzo appuntito prese di mira 11 automobili parcheggiate nel piazzale di via Pag. In quel caso le telecamere di un’officina ripresero tutta la scena. E a luglio, in via Travaglini, 16 automobili vennero colpite con la stessa tecnica, i finestrini frantumati da persone armate di martellino.