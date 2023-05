Vandali in azione a Brisighella Devastati uffici del Trofeo Bandini

Uffici vandalizzati, danni e furti. Amara sorpresa ieri mattina per il presidente dell’Associazione ‘Trofeo Lorenzo Bandini’ che organizza l’evento dedicato ai motori che ha portato a Brisighella tanti protagonisti del mondo delle quattro ruote, da Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Il numero uno Francesco Asirelli è stato contattato dalla polizia locale che ha notato segni di scasso. E una volta arrivato ha trovato la sede dell’associazione in viale De Gasperi 10C a Brisighella completamente sottosopra. In frantumi un vetro della porta d’ingresso, locali a soqquadro, scatoloni e documenti rovesciati. Rubati alcuni oggetti e bottiglie di vino usate per le premiazioni (alcune in frantumi sul pavimento).

Nella sede però di oggetti di valore non ce n’erano: "Non si sa cosa cercassero visto che di denaro non ve ne era e gli oggetti presenti erano più che altro libri, foto, documenti e altri elementi della storia del Trofeo". Amarezza nelle parole del presidente, Francesco Asirelli: "Spero che gli autori si stiano vergognando di quello che hanno fatto – dichiara Francesco Asirelli – e spero che si costituiscano per rendersi utili in opere sociali. Un ringraziamento alle forze dell’ordine (polizia locale e in seguito carabinieri, ndr) subito intervenute". I danni sono di poche centinaia di euro, ma vi è "tanta frustrazione e sgomento" . L’associazione aveva già subito piccoli atti vandalici in precedenza.