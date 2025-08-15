Vandali in azione in via Marabina. Danneggiato il cippo dei partigiani

Il cippo dedicato alla memoria dei partigiani conselicesi Guido Buscaroli, Antonio Gardenghi e Libero Martelli, sull’argine dei Fiumi Uniti prima del ponte Bailey tra Lido di Dante a Lido Adriano, è stato danneggiato. A scoprirlo sono stati, ieri mattina, gli attivisti della Sezione ANPI di Ponte Nuovo, arrivati sul posto per le periodiche attività di manutenzione. Il cippo è dedicato alla memoria dei partigiani che lì furono fucilati dai fascisti il 12 luglio 1944.

La bandiera italiana è stata strappata e le fotografie dei tre partigiani gravemente danneggiate. Il fatto è stato subito denunciato. Il comitato provinciale dell’ANPI esprime profonda indignazione. "Chi lo ha compiuto – dice – pensa che strappare la nostra bandiera e sfregiare un monumento sia qualcosa di cui andare fieri. L’ANPI è invece convinta che se la nostra bandiera può, oggi, avere posto, con dignità e onore, fra le bandiere degli altri paesi, sia sopratutto grazie alla lotta, all’eroismo e al sacrificio di tanti e tante partigiane che, come Buscaroli, Gardenghi e Martelli hanno fatto sì che l’Italia, dopo essere sprofondata nella vergogna del fascismo, potesse tornare ad essere rispettata".

La strage fascista ai danni di Guido Buscaroli, Antonio Gardenghi e Libero Martelli, fu preparata a Conselice. Sulla vicenda interviene anche il sindaco, Alessandro Barattoni, che ieri ha incontrato i familiari di Dennis Mcneice Healy, ufficiale di collegamento canadese che svolse un ruolo fondamentale durante la guerra di Liberazione. "L’Amministrazione – sottolinea – esprime solidarietà all’Anpi per un atto deprecabile e oltraggioso nei confronti di persone che hanno combattuto anche per la nostra libertà".