Vandali in azione in via Marabina. Danneggiato il cippo dei partigiani

Cronaca
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
Se ne sono accorti gli attivisti della sezione ANPI di Ponte Nuovo arrivati sul posto ieri mattina. La bandiera italiana è stata strappata e le foto dei tre conselicesi fucilati dai fascisti nel ’44 rotte.

Il cippo dedicato alla memoria dei partigiani conselicesi Guido Buscaroli, Antonio Gardenghi e Libero Martelli, sull’argine dei Fiumi Uniti prima del ponte Bailey tra Lido di Dante a Lido Adriano, è stato danneggiato. A scoprirlo sono stati, ieri mattina, gli attivisti della Sezione ANPI di Ponte Nuovo, arrivati sul posto per le periodiche attività di manutenzione. Il cippo è dedicato alla memoria dei partigiani che lì furono fucilati dai fascisti il 12 luglio 1944.

La bandiera italiana è stata strappata e le fotografie dei tre partigiani gravemente danneggiate. Il fatto è stato subito denunciato. Il comitato provinciale dell’ANPI esprime profonda indignazione. "Chi lo ha compiuto – dice – pensa che strappare la nostra bandiera e sfregiare un monumento sia qualcosa di cui andare fieri. L’ANPI è invece convinta che se la nostra bandiera può, oggi, avere posto, con dignità e onore, fra le bandiere degli altri paesi, sia sopratutto grazie alla lotta, all’eroismo e al sacrificio di tanti e tante partigiane che, come Buscaroli, Gardenghi e Martelli hanno fatto sì che l’Italia, dopo essere sprofondata nella vergogna del fascismo, potesse tornare ad essere rispettata".

La strage fascista ai danni di Guido Buscaroli, Antonio Gardenghi e Libero Martelli, fu preparata a Conselice. Sulla vicenda interviene anche il sindaco, Alessandro Barattoni, che ieri ha incontrato i familiari di Dennis Mcneice Healy, ufficiale di collegamento canadese che svolse un ruolo fondamentale durante la guerra di Liberazione. "L’Amministrazione – sottolinea – esprime solidarietà all’Anpi per un atto deprecabile e oltraggioso nei confronti di persone che hanno combattuto anche per la nostra libertà".

