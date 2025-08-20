Vandali a Milano Marittima: “Incendiati lettini e ombrelloni, hanno fatto un falò per scaldarsi”

Cervia, 20 agosto 2025 – Ancora un episodio di vandalismo, la scorsa notte, a Milano Marittima. Sono stati presi di mira lettini e ombrelloni, usati per accendere un falò. A raccontare il fatto è Roberto Alessandrini, gestore bagno Enzo Malusi. “L’altra notte, prima dell’alba, quattro soggetti si sono messi attorno a dei lettini, li hanno tagliati, e poi hanno dato fuoco a un paio di ombrelloni; hanno fatto una piccola catasta e si sono messi attorno come se fosse un falò per scaldarsi. Un guardiano notturna se ne è accorto, è intervenuto e sono scappati. Noi abbiamo le telecamere e abbiamo subito fatto denuncia. Dare fuoco a lettini e ombrelloni è la prima volta che ci capita. Siamo invece colpiti con molta frequenza da vandali e da gente che la sera fa confusione. Spostano e tagliano i lettini, li mettono a piramide e tanto altro. Io ho sempre denunciato ma, purtroppo, non conta. L’umore che percepiamo è che ogni anno è sempre peggio, anche i clienti ce lo dicono. In giro vedono sporcizia, incuria e poca sicurezza. Ci sentiamo soli”.