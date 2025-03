"Vandalismi e schiamazzi". Il quartiere Sant’Agata e quei ritrovi di ragazzini

Lasciano scritte sugli edifici e nel parchetto, utilizzano i giochi per i bambini nonostante siano grandi per farlo. Qualcuno nel quartiere dice che c’è chi beve e consuma stupefacenti, e tanti concordano nel dire che quei ragazzini - adolescenti e ancora ben lontani dalla maggiore età - rispondono sempre a tono, facendo il verso a chi li riprende per il loro comportamento. Succede nel quartiere Sant’Agata, attorno al giardino Charles de Foucauld, in una zona residenziale chiusa e appartata a un passo dal centro. Qui, come riferiscono più persone, si incontrano molto spesso due gruppi di ragazzini minorenni di 14/15/16 anni che hanno fatto del parchetto il loro ritrovo. "Facciamo servizi continuativi in quella zona – dice Isidoro Mimmi, presidente dell’associazione nazionale Carabinieri –. Ci sono ragazzini che faticano a inserirsi nella società e che insistono col dirci che è meglio delinquere che andare a scuola. Noi stiamo tentando in primis di instaurare un dialogo con loro, e piano piano ci stiamo riuscendo. Salgono sui giochi dei bambini e li devastano, si riuniscono lì perché è una zona abbastanza appartata. Loro la fanno lunga dicendo che stanno lì perché non ci sono punti di aggregazione. Va detto che, dopo qualche risposta esuberante, di solito seguono le istruzioni che vengono date loro. Sono due gruppetti nutriti".

Nel parco Charles de Foucauld i giochi per i bambini - un’altalena, un dondolino e un castello con uno scivolo - risultano tutti utilizzabili e non danneggiati nelle strutture, ma sono tempestati di scritte, anche oscene: come se fossero la ’bacheca’ di un gruppo di adolescenti.

Le forze dell’ordine sono state contattate più volte, in particolare la polizia locale. Agenti in borghese hanno stazionato in diverse occasioni nella zona per verificare la situazione, senza riscontrare però nessun reato. I problemi del quartiere Sant’Agata sembra che vadano ricondotti perlopiù a una convivenza difficile, che non a una questione di criminalità. "Siamo nell’ambito della maleducazione, che comunque disturba e preoccupa – dice il comandante della polizia locale Andrea Giacomini –. Anche a noi sono giunte delle segnalazioni, ma gli appostamenti fatti non hanno restituito riscontri utili dei fatti lamentati. Stiamo comunque cercando di risalire all’identità dei ragazzini".

Il timore di chi vive e frequenta la zona è che questo angolo residenziale del centro, in passato al centro di discussioni relative alla sicurezza e che poi ha conosciuto un periodo di grande pace e tranquillità, possa tornare ai vecchi schemi. La testimonianza di una persona che frequenta la zona e che vuole restare anonima parla di ragazzini che "urlano, si corrono dietro, talvolta si picchiano, urinano sotto al portico, qualche volta hanno persino imbrattato le vetrine e le auto". Il parco è il punto di ritrovo d’elezione, mentre quando piove "si spostano sotto i portici", creando ai residenti situazioni di ancora maggior disagio.

"Il parco sembra non essere tenuto in nessuna considerazione da parte del Comune – prosegue la testimonianza – e i bambini non lo frequentano: con questi ragazzini che lo occupano sarebbe impossibile. A questo punto si potrebbe valutare di chiuderlo, perché il giardino in queste condizioni serve solo a richiamare persone che si sentono tutelate a fare ciò che vogliono. Siamo molto amareggiati".