Vandalismi in zona stazione. Ubriaco ribalta i bidoni poi si stende in strada

I fotogrammi delle telecamere comunali lo inquadrano nitidamente. Lo si vede mentre, nella tarda serata di sabato, nella zona tra via Carducci e viale Pallavicini, nei pressi della stazione ferroviaria, senza alcun motivo apparente afferra e rovescia i bidoni dell’immondizia. Almeno una decina quelli ritrovati a terra, sulla strada e sotto il porticato. Ad accorgersene sono stati gli stessi agenti della Polizia locale, mentre intorno alle 22.30 pattugliavano la zona. Sono stati poi gli stessi agenti a ricollocare i contenitori al loro posto. Un gesto vandalico che non ha prodotto gravi conseguenze, ma denota come l’area della stazione e dei giardini Speyer sia ancora terra di nessuno.

Le telecamere comunali dell’area hanno ripreso ogni azione dell’uomo, di carnagione scura, il quale, in evidente stato di ubriachezza, oltre a rovesciare bidoni e a spargerne il contenuto sotto i portici, ad un certo punto lo si nota stendersi in mezzo alla strada, creando un evidente pericolo per la circolazione a quell’ora ancora sostenuta. Sul posto è poi intervenuta anche una pattuglia della Questura. Da evidenziare come non risultino segnalazioni dell’episodio da parte dei cittadini al comando della Polizia locale.

l. p.