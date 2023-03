Vandalismi a scuola di Ravenna: fotografato, confessa. Ma manca la firma: assolto

L’avvocato Guido Pirazzoli che assiste il giovane assolto

Ravenna, 5 marzo 2023 – La bidella abitava in un palazzo di fianco alla scuola. Per questo, il pomeriggio del 28 aprile 2020, quasi non credeva ai propri occhi nel vedere due giovani che camminavano sul tetto dell’istituto comprensivo Darsena di via Aquileia. Li fotografò e furono subito individuati dai carabinieri, un maggiorenne e un minorenne, accusato di avere danneggiato un paio di porte di ingresso. Il primo confessò, ma quella ammissione al processo, a causa di un difetto procedurale, non ha retto ed è stato assolto dal giudice Cristiano Coiro, mentre la procura chiedeva una condanna a 4 mesi per danneggiamento.

Quel giorno, a quell’ora, la scuola era chiusa. La bidella aveva scattato alcune foto per documentare quell’inusuale incursione, premurandosi di avvertire subito la dirigente scolastica la quale aveva chiamato la Polizia locale, nel frattempo già allertata dal sistema di allarme della scuola che si era attivato. Di lì a breve fu riscontrato che erano state infrante due vetrate d’ingresso. Nel frattempo erano intervenuti anche i carabinieri, che attraverso le foto scattate ai sospettati si erano messi sulle loro tracce, diramando una nota di ricerca anche alle altre forze di polizia. Sulla base della descrizione fornita, fu sempre la Polizia locale a rintracciare non distante due ragazzi, i quali messi alle strette confessarono tutto. Indagine che pareva chiusa sul nascere, ma così non è stato. La posizione del minorenne è al vaglio del tribunale competente, quella del maggiorenne – un 21enne ravennate – si è chiusa con un’assoluzione.

In aula la difesa ha prevalso, sostenendo che non vi fosse stata una identificazione idonea dell’imputato quale autore del fatto. "Fermo il presupposto che le dichiarazioni dei fermati non sono mai utilizzabili, le stesse erano inserite in un verbale di polizia giudiziaria, nemmeno firmato da chi le aveva rese in qualità di indiziato di delitto", ha sostenuto l’avvocato Guido Pirazzoli in arringa, secondo cui "carabinieri e agenti non hanno mai fatto una reale identificazione dei ragazzi fermati, che loro vedono solo da foto scattate da lontano. I due fermati non sono mai stati sottoposti ad una ricognizione, quantomeno dalla testimone oculare la quale, benché si trovasse a diverse decine di metri di distanza, magari li poteva riconoscere con un poco di certezza. Nulla sulla loro identificazione è stato fatto".