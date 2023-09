Vandalismo, spostati i contenitori degli abiti usati

Riolo Terme: a seguito di continui atti di vandalismo e saccheggio Hera, in accordo con l’amministrazione comunale, ha spostato i tre cassonetti di colore grigio antracite per gli abiti usati situati in via Tarlombani. I tre contenitori sono stati posizionati in via Isola 70, via Dino Campana 1820 e via Ripa 61 (presso la stazione ecologica). In riferimento agli episodi di vandalismo, Hera desidera ringraziare i cittadini per le segnalazioni e rassicurarli sul fatto che i controlli su queste situazioni vengono effettuati regolarmente.