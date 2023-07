Vandalizzati due mezzi dell’Auser

Non esistono confini per la stupidità. Per alcuni giorni infatti l’Auser provinciale non potrà effettuare i normali servizi di trasporto persone nella zona di Marina di Ravenna, a causa di un atto vandalistico che ha coinvolto i due mezzi dell’associazione (una fiat Panda, e un doblò attrezzato per il trasporto dei disabili). Entrambi i due veicoli, infatti, durante la Notte Rosa sono stati rubati e utilizzati probabilmente per girare nei dintorni; entrambi sono stati infatti ritrovati abbandonati e con numerosi danni che ne richiedono la sistemazione in officina, il che obbliga appunto per qualche giorno all’assenza dei servizi. Auser ha sporto denuncia contro ignoti e "deplora il comportamento dei vandali, ingiustificabile e lesivo di tutta la comunità".

Nella foto, uno dei mezzi vandalizzati