‘Vanity Dog’ al Parcobaleno

"Con questo evento vogliamo sottolineare la nostra adesione alla campagna contro l’abbandono degli animali, soprattutto nel periodo estivo". Così la Pubblica Assistenza ‘Città delle Alfonsine’ annuncia l’evento, dal titolo ‘Vanity Dog’, in programma questa sera a partire dalle 21 al ‘Parcobaleno’, area verde situata in via Duccio Galimberti. Oltre a una sfilata di moda ‘a due a quattro zampe’, che sarà presentata da Luca Capacci e vedrà protagonisti i cani con i rispettivi padroni, ci saranno, a cura di Afra di @sandraminimoda, della boutique ‘Denise abbigliamento’ e della toelettatura ‘Mr & Mrs dog’ di Alfonsine, le premiazioni per i cani (il più simpatico, il più elegante e ‘il cane dei miei sogni’), una mostra di lavori dei giovani creativi alfonsinesi, un’esposizione di e-bike a cura di @okmotoralfonsine. Non mancherà, infine, un buffet.

Lu.Sca.