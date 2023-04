"Vanno rivalutati gli elementi emersi"

Anche la parte civile – con l’avvocato ferrarese Paolo Cristofori – ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di assoluzione. La Corte ravennate – si legge in premessa – “nel tentativo di smontare pezzo per pezzo l’impianto accusatorio, ha omesso in maniera più che evidente di valutare tutte le prove emerse” le quali “avrebbero inevitabilmente portato a una conclusione di segno opposto”, cioè la condanna dei tre imputati. I giudici “in più di una occasione hanno incentrato la propria attenzione su aspetti del tutto avulsi dalla realtà fattuale e processuale”. Vedi il ruolo ritagliato per Cervellati. “La corte è giunta al punto di mettere in dubbio il ricordo della madre della vittima, che con grande dignità ha presenziato a ogni udienza dibattimentale, preferendogli il falso alibi e la parola di un omicida, del Detto”. In sintesi, oltre a una rivalutazione di tutti gli elementi emersi, nel ricorso di parte civile è stata chiesta una “rinnovazione della perizia fonica”.