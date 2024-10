Vap, ‘Gli Antenati’ del ‘Torricelli-Ballardini’ sono campioni europei

L’equipaggio del liceo ‘Torricelli-Ballardini’ di Faenza ha partecipato a cinque tappe aggiudicandosi il Campionato Europeo delle vetture a pedali 2024. Il risultato è frutto di importanti piazzamenti sia nelle gare nella sezione della velocità, sia in quella del look, raggiungendo un risultato storico che si spera possa dare impulso alla creazione di un mini-laboratorio con alcune attrezzature già presenti nell’istituto per provare a progettare una macchinina Vap tutta del liceo.

L’equipaggio del liceo manfredo che ha raggiunto l’ambito traguardo era composto da Rachele Balbi, Enea Bucci, Anita Casadio, Emanuele Cattani, Arua Charfi, Sofia Coralli, Teresa Cornazzani, Lorenzo Farneti, Eleonora Fiorentini, Lucrezia Leonardi, Luca Ronchi, Nikola Nowacki, Manuel Venturelli e Andrea Zenzani che a pieno titolo hanno conquistato il titolo continentale Vap 2024, accompagnati dal professore Alessandro Babini.

"Siamo molto fieri di questo risultato – spiega l’Amministrazione comunale e in particolare l’Assessorato alla Scuola e allo Sport – e di come l’equipaggio del liceo sia riuscito in questa impresa, segno di come collaborazione, competenze, sport possano essere un connubio vincente, portando il nome di Faenza, attraverso le Vap, in giro per l’Europa. Un ringraziamento speciale lo si deve all’istituto Itip Bucci di Faenza che da sempre mette a disposizione di tutte le scuole faentine una macchina oltre ad alcuni suoi ex insegnanti, Luigi Mariani, Piero Vignoli, Alviero Viselli e Andrea Lucchesi, tecnici, meccanici, consulenti, guide e traduttori sempre disponibili ed insostituibili che rendono possibile questa esperienza unica e indimenticabile".