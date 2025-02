Varchi, è tutto pronto: "Attivi in poche settimane"

Ancora pochi giorni di tregua e a Lugo entreranno in funzione i varchi di controllo dell’area pedonale introdotta, sulla carta, alla fine del 2023.

All’epoca la decisione annunciata venne fortemente criticata soprattutto dalle associazioni di categoria, alle quali venne concessa la modifica delle fasce orarie previsto per il carico e lo scarico delle merci, ampliate dalle 6.30 alle 10 e dalle 15 alle 16.30, per agevolare le attività commerciali.

Entro la fine del mese in corso o, tutt’al più, all’inizio di marzo, la lunga sperimentazione effettuata fino a oggi cederà il passo all’entrata in funzione delle telecamere già montate da tempo a protezione delle vie del centro. Per il momento chi non rispetterà il divieto di accesso non sarà colpito dalle sanzioni, che scatteranno soltanto al termine della fase sperimentale. "Stiamo completando alcuni aspetti burocratici e attiveremo presumibilmente i varchi a controllo dell’area pedonale entro fine febbraio o inizio marzo – confermano dall’amministrazione –. Da quel momento ci sarà una fase di test e sperimentazione, in cui non verranno elevate multe, fino alla messa a punto e alla conclusione di un’adeguata comunicazione per l’utilizzo delle nuove procedure che normeranno gli accessi".

Il perimetro dell’area pedonale che interessa il centro cittadino è stato definita, già nel 2023, da una specifica ordinanza che prevede la chiusura nel tratto compreso fra via Pisacane, corso Matteotti e piazza Baracca, dalle 19.30 del venerdì alle 24 della domenica.

Una zona a forma di "L" che lascia comunque transitabile il tratto di via Manfredi fra piazza Savonarola e via Magnapassi.

A questo ’disegno’ sono state apportate nel frattempo alcune modifiche, introdotte per rendere meno pesanti le chiusure delle aree centrali al traffico veicolare.

"Il perimetro – precisano dall’amministrazione – è quello definito da tempo, sul quale è già in vigore l’ordinanza, ed è già stata posizionata la segnaletica stradale".

L’intenzione, si sottolinea, "è quella di aggiungere alle modifiche anche la riapertura di via Garibaldi nelle ore notturne, avendo valutato che quella chiusura non è collegata alle altre zone pedonali, né logisticamente né negli orari di limitazione previsti".

Monia Savioli