’Varchi nel tempo’, la mostra di Raffaele Quida. Opere in esposizione al Monogao21 fino al 31 maggio

‘Varchi nel tempo’ è il titolo della mostra di Raffaele Quida, a cura di Giacomo Zaza, allestita fino al 31 maggio alla galleria Monogao21 in via Alberoni. Artista leccese, classe 1968, originale e versatile, Quida propone una serie di recenti lavori il cui tema portante è il trascorrere del tempo. L’opera diventa mezzo di rappresentazione del suo decorrere, associato al movimento e alla trasformazione delle cose. Il tempo diventa quindi misura del divenire sempre con un inizio e una fine, mai infinito. La creazione artistica segue la natura e come tale non rimane statica ma muta nel tempo seguendo le trasformazioni strutturali e naturali del materiale utilizzato.

Fogli di carta di varie dimensioni vengono immersi nell’olio o in liquidi pigmentosi e l’opera nasce dal tempo di immersione puntualmente indicato sul foglio. Il tempo interviene sull’opera con un processo trasformativo continuo reso visibile dal liquido assortito dal foglio poi inserito in un contenitore di ferro. Il risultato è sorprendente, evocativo di paesaggi, atmosfere, stati d’animo condizionati appunto dall’inesorabile trascorrere del tempo.

La mostra è visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 21.