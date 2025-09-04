Varchi targa, completata la ’cinturazione’

I sistemi di videosorveglianza del territorio dell’Unione della Romagna Faentina sono ulteriormente implementati. Oggi verrà infatti installato a Faenza l’ultimo varco targa del progetto che ha contato complessivamente l’installazione di 26 dispositivi negli ultimi tre anni, dotando così i sei comuni della Romagna Faentina di una vera e propria "cintura elettronica" che pone tra gli obiettivi il monitoraggio in tempo reale degli accessi e delle uscite dei veicoli targati dal comprensorio.

"La conclusione di questo piano – ha affermato il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, che nell’Unione dei comuni ha la delega alla Polizia Locale –, rappresenta un passo avanti nella costruzione di comunità più sicure e moderne. Non è solo un insieme di telecamere, ma un progetto che rafforza la fiducia tra istituzioni e cittadini, dimostrando come l’innovazione possa essere al servizio del bene comune".

Il nuovo dispositivo, collocato sulla circonvallazione di Faenza in viale Assirelli, rientra nell’ultimo stralcio di lavori che ha visto l’installazione di otto apparecchiature, per un investimento di 120mila euro. L’intero piano, avviato nel 2021, ha richiesto complessivamente 450mila euro, coperti prevalentemente da finanziamenti regionali e per la restante quota è stato finanziato con risorse proprie dell’Ente Locale. Un percorso sviluppato in tre fasi che è stato dunque portato a termine rispettando le tempistiche inizialmente previste.

"Con l’installazione del varco nella circonvallazione di Faenza – ha aggiunto l’assessore alla sicurezza del comune di Faenza Massimo Bosi –, completiamo un progetto strategico per la tutela dei nostri cittadini. La tecnologia ha già mostrato la sua efficacia: è uno strumento che affianca e potenzia il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, rendendo la nostra città più protetta e vivibile".

I varchi-targa sono strumenti tecnologici di ultima generazione: leggono automaticamente le targhe dei veicoli e le confrontano con le banche dati delle forze dell’ordine. In questo modo permettono di individuare in pochi secondi auto rubate, mezzi utilizzati per reati o veicoli privi di assicurazione e revisione. Il loro utilizzo ha già dimostrato grande efficacia in passato: grazie alle registrazioni, la Polizia Locale è riuscita a identificare autori di incidenti stradali fuggiti senza soccorrere le vittime, come avvenuto a Faenza in un episodio che portò al rintraccio e alla denuncia del responsabile in collaborazione con la Polizia della Bassa Romagna.

Per consentire l’intervento tecnico, oggi dalle 13,30 alle 17 sarà modificata la viabilità in viale Assirelli con istituzione del divieto di transito in direzione Bologna-Forlì per circa 50 metri a partire dalla rotonda Strada dei vini e dei sapori.