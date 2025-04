Varchi Ztl operativi dal 10. Scatteranno le sanzioni

Si è concluso il periodo di esercizio provvisorio dei nuovi varchi targa che da giovedì prossimo 10 aprile entreranno definitivamente in funzione sanzionando gli accessi abusivi nella zona a traffico limitato del centro storico. Una svolta nella mobilità faentina, a differenza di altre città della Romagna dove i varchi a presidio degli accessi nel centro storico sono già in funzione da parecchi anni. Per Faenza invece l’attivazione degli occhi elettronici è una novità assoluta, sebbene le regole relative alla circolazione dei veicoli a motore fossero già in vigore da tempo.

I varchi installati all’inizio di dicembre e poi attivati senza modalità sanzionatorie dal 6 marzo scorso sono in totale quattro: uno all’incrocio tra via Naviglio e via XX Settembre verso piazza della Libertà, e uno in via Santa Maria dell’Angelo dall’incrocio con via Cavour dove in precedenza vigeva una restrizione alla circolazione dalle 9 alle 18 per i veicoli a motore che è stata confermata e sarà in vigore 7 giorni su 7 compresi i giorni festivi. Un altro varco è stato posizionato in corso Saffi all’incrocio con via Manfredi e da giovedì sarà attivo h24 tutti i giorni della settimana comprese le festività. Il quarto e ultimo varco presidiato dalle telecamere si trova, infine, in via Pascoli all’incrocio con via Fiera e sarà attivo da lunedì al sabato dalle 7 alle 19, esclusi i giorni festivi. L’installazione dei varchi targa rientra nelle azioni stabilite dal Pair, il Piano regionale della qualità dell’aria, con l’obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali, che a sua volta corrisponde all’adempimento di una direttiva europea poi recepita dalla normativa nazionale. Indicazioni che sono state incluse anche nel Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile. Per transitare nelle Ztl non ci sarà bisogno di permesso per chi conduce monopattini, ciclomotori e motocicli. Sarà invece necessario per i mezzi a motore l’abbonamento che abilita i residenti al transito, o il pass rilasciato per veicoli di servizio, il pass disabili opportunamente registrato o altri pass rilasciati per le categorie stabilite dal regolamento comunale recentemente approvato. I varchi sono stati installati in strade ad un solo senso di circolazione e quindi non rileveranno l’uscita dalla Ztl. Chi non ne avesse diritto e transitasse lo stesso incorrerà in una sanzione di 83 euro, che pagata entro 5 giorni dalla notifica sarà scontata a 58,10 euro.

Damiano Ventura