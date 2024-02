Variante alla Romea,. Anas farà la progettazione

Il maxi progetto per realizzare una variante alla Romea che colleghi Ravenna e Mestre ora è un po’ più vicino, più reale. Ieri al ministero dei Trasporti il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini ha incontrato una rappresentanza di amministratori del Veneto tra cui la vicepresidente della Regione Elisa De Berti. E si è parlato di alcuni grandi interventi ritenuti fondamentali per il futuro, tra cui la realizzazione della Ravenna-Mestre: secondo quanto riporta l’Ansa, Matteo Salvini ha già deciso di inserire nel contratto di programma di Anas la progettazione dell’arteria, facendo pressione sulla società che gestisce la rete stradale del nostro Paese. L’obiettivo è valutare la soluzione migliore per poi procedere al finanziamento. Che l’iter sia partito lo ha poi confermato anche il ministero, tanto che anche la Regione Emilia-Romagna è stata informata.

Da anni si parla dei collegamenti tra Ravenna e il Veneto, un asse su cui si muovono anche molte merci e trasporti pesanti. E un’arteria considerata tra le più pericolose, sottosviluppata rispetto alle moli di traffico che deve sopportare, che attraversa numerose province e due regioni.

L’opera sarà ovviamente costosissima e divisa in stralci: un progetto ambizioso che richiederà molti anni e anche una volontà politica precisa e molto forte. In questo senso gli amministratori del Veneto hanno fatto e stanno facendo pressione da tempo per arrivare a rendere meno pericoloso il tracciato che ora tanti hanno definito ’la strada della morte’, chiedendo un’alternativa non a pagamento che possa rendere più sicuro il percorso tra le due città.