Variante, casello e non solo Castello cambia viabilità

Ventiseimila veicoli al giorno non transiteranno più dal centro di Castel Bolognese a partire dal 2026. Sarà possibile grazie alla nuova variante, ovvero la circonvallazione castellana, il cui progetto è stato finanziato nei giorni scorsi con 79 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali risorse sono state stanziate dal governo ad Anas nell’ultima seduta del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e consentiranno di appaltare i lavori già nei prossimi mesi. L’opera, come da progetto presentato che inizialmente preventivava un costo di 60 milioni di euro, vedrà la realizzazione di 3,3 chilometri di rete viaria asfaltata tra il sottopassaggio di via Casanola e il sottopassaggio in via Borello. L’infrastruttura sarà collegata con il nuovo casello autostradale di Castel Bolognese, ma soprattutto consentirà ai cittadini castellani di risolvere definitivamente i problemi di sicurezza stradale, congestionamento e inquinamento derivanti dal traffico di auto e mezzi pesanti che oggi transitano dal centro cittadino. "Il governo di centrodestra ha sbloccato i finanziamenti per la circonvallazione – ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi –. L’impegno del viceministro Galeazzo Bignami ha consentito di raggiungere questo importante traguardo". La notizia è stata accolta con soddisfazione anche dal sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, che ha evidenziato come "in questi anni, grazie a un grande lavoro con Anas e Regione Emilia-Romagna, abbiamo redatto il progetto e reperito le risorse necessarie per l’opera, che consentirà di risolvere il problema principale di Castel Bolognese, ovvero il traffico di nove milioni di veicoli all’anno nel centro abitato. Con questo stanziamento, il Ministero ha attribuito le risorse per far fronte ai maggiori costi delle opere pubbliche tra cui anche la circonvallazione. Nel 2026 il casello autostradale e la circonvallazione cambieranno finalmente la nostra città e la nostra vita. A inizio anno spiegheremo il progetto nel dettaglio, organizzando un’assemblea in cui daremo anche date certe".

Nel corso degli ultimi anni inoltre era stato presentato dai proprietari dei terreni espropriati per la realizzazione della variante un ricorso al Tar e una richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato, che in entrambi i casi hanno visto gli organi giurisdizionali amministrativi dare ragione al Comune. La circonvallazione quindi si aggiunge ai progetti per il casello autostradale e al potabilizzatore, nonchè al progetto definitivo per la velostazione che nei giorni scorsi è stato approvato dai tecnici dell’Unione della Romagna Faentina. Nel 2023 si farà la gara per la realizzazione del nuovo parcheggio delle biciclette alla stazione ferroviaria, un hub da 135 stalli, nuova illuminazione e videosorveglianza per la sistemazione dell’area.

Damiano Ventura