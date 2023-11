Variante di Castel Bolognese in tre anni

Si alza ufficialmente il sipario sulla variante della Strada statale 9 che sposterà il traffico della via Emilia dal centro di Castel Bolognese. Il progetto definitivo, assegnato al Consorzio stabile europea dei costruttori, con sede a Perugia, è stato presentato ieri nel municipio di Castel Bolognese alla presenza del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, del sindaco Luca Della Godenza e dell’assessore regionale alla Mobilità Andrea Corsini. I dirigenti di Anas sono entrati nel dettaglio di quella che diventerà a tutti gli effetti la nuova Strada statale 9 (il passaggio a strada comunale dell’attuale via Emilia non comporterà ad ogni modo una richilometrazione della statale che collega Rimini a Piacenza): serviranno 1100 giorni per ultimarla, considerando che la bonifica degli ordigni bellici e la sorveglianza archeologica hanno sostanzialmente già dato il via libera.

I 3,3 chilometri che sorgeranno in direzione est-ovest, parallelamente alla via Emilia, saranno sopralelevati di circa dieci metri rispetto al territorio circostante: si tratterà di una strada con un’unica corsia per senso di marcia, sotto alla quale sono previsti due ponti a campata unica in corrispondenza di rio Fantino e rio Canale, e un ponte a sei campate nel punto in cui la direttrice passerà sopra la ferrovia per Ravenna e alcune importanti condutture. Sotto la futura Ss 9 sono in programma due sottopassaggi in coincidenza con via Sant’Ilario e via Lughese, unitamente a quattro sottopassaggi poderali, cui saranno legati tre chilometri di strade di servizio. Le sponde della nuova statale saranno coperte di vegetazione, con annessi percorsi per la fauna selvatica e schermi antirumore. Ai 3,3 chilometri del tragitto est-ovest si aggiungono i 700 metri della nuova via Casanola, la strada che dall’attuale via Emilia raggiungerà la Ss 9. Sul lato imolese, invece, via Borello diventerà parte della nuova statale.

Sorgeranno anche tre rotonde: una nel punto in cui via Casanola lascerà l’attuale via Emilia, e due sui lati est e ovest del nuovo tracciato. Prevista anche una rampa che collegherà la nuova direttrice alla zona industriale, oltre alla congiunzione in direzione del futuro nuovo casello. Il conto complessivo dell’opera è faraonico: 79 milioni di euro, di cui 55 riservati alla costruzione. A comporre il totale figurano i fondi per il monitoraggio, le opere preventive e successive, e i sette milioni per gli espropri dei terreni delle circa 45 imprese attraversate dal nuovo tracciato: i ricorsi degli agricoltori a Tar e Consiglio di Stato furono infatti respinti, nonostante i loro allarmi per una massiccia cementificazione di terreno agricolo.

"Un’opera attesa da decenni che ora è nero su bianco – hanno commentato il viceministro Bignami, il sindaco Della Godenza e l’assessore Corsini – che sarà pronta a vedere implementata la tecnologia della smart road non appena questa avrà tutti i via libera". Bignami alla presentazione ha anche annunciato l’imminente quadruplicazione della linea ferroviaria fra Bologna e Castel Bolognese.

