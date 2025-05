Variante SS16, ultimo atto. Via a cantiere ed espropri

I quasi nove chilometri della Variante della Statale 16, da Argenta a Ponte Bastia, che collegheranno la nostra provincia a quella di Ravenna, si faranno. L’ultimo atto porta la firma del Consiglio di Stato che ha accolto – seppur con dei distinguo – l’appello dell’Anas ribaltando la sentenza del Tar che a luglio ("per sopravvenuta carenza d’interesse") aveva bloccato i lavori dando ragione a un gruppo di residenti, secondo i quali il tracciato non teneva conto di campi e case, boschi e stalle. I giudici della quarta sezione di Roma hanno dichiarato ora irricevibile, "in quanto tardivo", l’appello incidentale condizionato dei ricorrenti, e "inammissibili" i motivi proposti con la memoria dell’1 ottobre scorso.

Da una parte un gruppo di residenti che si erano rivolti al Tar per fermare quei lavori. Dall’altra Anas, Comune d’Argenta, lo Stato compatti nel sostenere la pubblica utilità dell’opera: la variante della ’SS16’. Una battaglia a suon di carte – e di espropri – che ora può ritenersi conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato (resterebbe, eventualmente, l’azione di revocazione, passaggio però molto complicato, ndr). "Finalmente si può partire". Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, tira un sospiro di sollievo.

Ha già letto la sentenza? "Ho appena parlato con il nostro avvocato (Michele Cristoni del foro di Bologna, ndr) e a seguire con il governatore Michele De Pascale. Il Consiglio di Stato ha accolto il nostro appello, ora possiamo dire che non ci saranno più sentenze, perlomeno nel tratto della Statale 16 che riguarda Argenta..."

I giudici romani, di fatto, non entrano nemmeno nel merito della sentenza del Tar, sostenendo ’semplicemente’ che il ricorso che venne accolto a luglio di una residente di fatto era tardivo. Dunque la decisione del Tribunale amministrativo regionale era errata. Che ne pensa? "Fin dall’inizio ho sostenuto che il tracciato scelto fosse il miglior compromesso possibile. Un’opera cruciale nella scacchiera della viabilità di una provincia e di una intera regione, visto che riguarda noi e anche Ravenna. Quindi si potrà andare avanti e tutti gli espropri sono esecutivi".

A proposito di espropri, cosa si sente di dire a quei residenti che da anni stanno combattendo contro l’opera? "Il percorso è stato vagliato ampiamente, sono stati fatti diversi studi, con questa decisione ora mi aspetto che la situazione possa tornare alla normalità e si possa lavorare con serenità".

Il cronoprogramma cosa prevede? "Ora dovranno decorrere, a partire dallo scorso 23 aprile (presa in consegna delle aree), i sei mesi per le osservazioni ambientali e per la progettazione esecutiva. Poi inizierà il grosso del cantiere".

Ma qualche lavoro sul tracciato era già iniziato, o sbaglio? "Quelli riguardanti le bonifiche degli ordigni bellici (l’ultimo ad aprile a San Biagio: una bomba d’aereo di notevoli dimensioni, circa 500 chilogrammi, con ancora il potenziale esplodente, ndr), nulla di più".

Se tutto andrà bene, quando è prevista la fine dei lavori? "Da contratto, la Variante dovrà essere terminata a novembre 2029".

Un investimento faraonico di 260 milioni di euro, coperti da Anas e Regione (per la progettazione), il più imponente dal dopoguerra. La sentenza del Consiglio di Stato oggi ha ancora più valore? "Al di là del tracciato, dibattuto innumerevoli volte, questo tratto è fondamentale per due aspetti: la sicurezza stradale e per dare respiro al cosiddetto corridoio adriatico, collegando il Ferrarese al porto di Ravenna, decongestionando la Romea. La parte più importante sarà quella relativa all’attraversamento del fiume Reno".

Dunque si può davvero partire? "Ora sì, possiamo dirlo".

