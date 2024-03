Varianti, Ravegnana prioritaria: "I fondi ci sono, circa 700 milioni". Diverse le ipotesi di tracciato

Viabilità al centro del dibattito nel consiglio comunale di ieri. In particolare, le varianti alla Ravegnana, a Mezzano e Fosso Ghiaia. È stato l’ingegner Daniele Pesola, della direzione tecnica di Anas, a sintetizzare i progetti di fattibilità tecnico-economica. Un totale di oltre 700 milioni di investimenti, tre ipotesi di tracciato per ognuno dei tre interventi, strade a quattro corsie per Mezzano e Fosso Ghiaia, mentre saranno adeguate le due corsie della Ravegnana. Tempi di realizzazione, rispettivamente 2160, 990, 1460 giorni. L’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, ha confermato l’impegno della Regione a inserire tra i suoi progetti prioritari le varianti di Mezzano e della Ravegnana. Impegno che si è concretizzato in un investimento di 1 milione e 200 mila euro per far sì che la progettazione sulla Reale andasse avanti in attesa del finanziamento.

"Lo abbiamo fatto - ha detto - nonostante l’opera non sia nostra, pur di velocizzare i tempi". Corsini ha ricordato i lavori già terminati e quelli in corso, dall’allargamento e adeguamento della statale 16 tangenziale di Ravenna (81 milioni), la cui fine è fissata per il 2024, alla partenza di quelli, 66 milioni, per la statale 67 da Classe al porto. Un appello all’unità del Consiglio comunale è venuto dal sindaco Michele de Pascale, che auspica un impegno condiviso con Regione e Anas, e un governo conseguente nel finanziare le opere. Il dibattito si è sviluppato sull’ordine delle priorità: varianti alla Ravegnana e a Mezzano a pari merito oppure Ravegnana per prima? Per la maggioranza sono gli interventi a Mezzano e alla Ravegnana a dover essere indicati entrambi come prioritari alla Regione. Lorenzo Margotti (Pd), Daniele Perini (Lista de Pascale) e Chiara Francesconi (Gruppo Misto) invitano a evitare polemiche, a prendere atto dei passi avanti fatti e a contribuire a velocizzare i tempi. Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), propende per Mezzano a causa dell’inquinamento che il traffico produce, della stessa idea la consigliera del Pd Gloria Natali. A favore della Ravegnana è Alberto Ancarani (Forza Italia), secondo cui "è un triste gioco a premi. La scelta va indirizzata sulla situazione con più lacune che è indubbiamente il collegamento con Forlì". Per Veronica Verlicchi (La Pigna) "per quanto la si qualifichi, la Ravegnana non è adeguata al traffico che la attraversa". Polemico Nicola Rolando (Lega); Esposito (FdI) e Alberto Ferrero (FdI) ricordano l’isolamento di Ravenna e come l’ultimo intervento importante sia stato nel 1973 con la bretella tra Ravenna e l’A14". Andrea Vasi (Pri), punta sulla Ravegnana, anche per le attività industriali che insistono in quel territorio, pur preferendo un tracciato parallelo alla Cervese che passi per Casemurate".

Maria Vittoria Venturelli