Vasche di laminazione, si va avanti

Tre settimane e i progetti esecutivi delle due vasche di laminazione che interessano il territorio di Lugo saranno presentati. La tempistica è stata fornita da Sogesid, la società pubblica del Ministero dell’Economia incaricata di progettare ed eseguire varie opere di ripristino post alluvione in convenzione tra la Struttura Commissariale, la Regione e le amministrazioni locali. È quanto emerge dopo l’incontro di ieri tra il commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, i sindaci interessati dai lavori finanziati dai fondi Pnrr, e la società che li dovrà eseguire, tenutosi nella sede della Provincia di Ravenna. "Ci hanno assicurato che dopo il periodo pasquale – afferma l’assessora ai lavori pubblici di Lugo, Veronica Valmori –, ci saranno presentati i due progetti esecutivi, che ci permetteranno di attivare la conferenza dei servizi per poter dare il via libera definitivo". A seguire dovrebbero poi arrivare anche tutte le progettazioni di sistemazione delle tantissime strade alluvionate che interessano non solo Lugo, ma anche Bagnacavallo, Conselice e Sant’Agata sul Santerno.

Settimane fa durante un incontro in Regione tra gli stessi attori le tempistiche prevedevano la presentazione degli esecutivi entro giugno, termine oltre al quale non era possibile andare a rischio di perdere i finanziamenti. La preoccupazione portata dai sindaci, in quell’occasione, riguardava i tempi che si erano dilatati un po’ troppo, dato che le ordinanze relative agli interventi risalivano a più di un anno fa. "Speriamo che i tempi siano quelli dati ieri – continua Valmori –. Abbiamo chiesto di poter far partire i cantieri sulle strade durante il periodo estivo, anche perché in autunno, col ritorno a scuola, si andrebbero a creare non pochi problemi". Sono 25 gli interventi in capo a Sogesid e a Consap che nei prossimi mesi dovrebbero vedere il via. Rientrano in questi anche la realizzazione di due vasche di laminazione, una nel canale di bonifica ‘Canaletta di Budrio’ con un intervento di 3 milioni e 75mila euro, l’altro a completamento della vasca già presente nel Parco Golfera per 4 milioni e 45 mila euro. Gli altri progetti riguarderanno la bonifica della via Lunga nel tratto dalla rotatoria delle cinque vie alla provinciale di Maiano costerà oltre 3 milioni di euro. Vi sarà anche la sistemazione di via Chiese Catene per 901mila euro, via Canaletta per 911mila euro, via Leonelli per 1 milione 675mila euro. Sì passa poi al lavoro per la sistemazione delle strade del centro urbano per un importo lavori di 6 milioni e 200mila euro, fanno parte di queste le vie Mentana, De Brozzi, Piratello, Felisio, Quarantola, Circondario Ponente, Circondario Sud, Oriani, Pinedo, Masi, Acquacalda, Foro Boario. La sistemazione delle frane dei canali consortili in fregio alla viabilità comunale comporterà cantieri per 1 milione 265mila euro.

Matteo Bondi