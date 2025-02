Vasi e tappeti contraffatti. Maxi-confisca della Finanza

Prosegue l’attività della Guardia di Finanza di Ravenna a contrasto degli illeciti economico-finanziari, attraverso l’ulteriore intensificazione dei servizi a controllo del territorio.

In tale contesto, i finanzieri del Gruppo di Ravenna hanno effettuavano un controllo presso un’attività commerciale sita a Lugo, che esponeva in vendita articoli per la casa, come tavoli, sedie, vasi e tappeti, recanti i monogrammi di prestigiosi marchi registrati, quali Chanel e Versace.

Prodotti dei quali il negoziante non era in grado di fornire adeguata documentazione contabile giustificativa.

Pertanto, dopo aver acquisito conferma dai periti immediatamente interpellati circa la contraffazione dei prodotti commercializzati, i finanzieri hanno messo in atto il sequestro dei materiali: si è trattato, nel complesso, di 107 tra vasi, tappeti, tavoli e sedie da pranzo.

Contestualmente sono stati avviati accertamenti più approfonditi per ricostruire l’intera filiera del falso.

L’intervento dei finanzieri è parte dell’impegno prestato dal corpo al fine di tutelare il Made in Italy e i diritti d’autore e di proprietà industriale, nonché la libera concorrenza tra gli operatori rispettosi delle regole, anche nella prospettiva di salvaguardare gli interessi e la salute dei consumatori.

La Finanza evidenzia poi un ultimo aspetto, e cioè che, in virtù del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità derivanti dai fatti riscontrati potranno essere definitivamente accertate solo a seguito delle determinazioni che verranno assunte dalle competenti autorità giudicanti.