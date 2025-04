Vasi (Pri) presenta le sue proposte

Alle 20, al circolo Pri ’Guerrini’ (via San Gaetanino 49), il consigliere comunale uscente Andrea Vasi darà il via alla propria campagna elettorale. Vasi presenterà le proprie proposte alla città per cambiarla e farla crescere in soluzione di continuità rispetto al lavoro svolto negli ultimi anni. Sarà un momento in cui i cittadini avranno la possibilità di conoscere i temi che pongono i Repubblicani per il futuro della città, nonché per proporre nuove soluzioni al candidato. "Dalle infrastrutture per le attività produttive agli investimenti nel terzo settore, oggi come ieri Ravenna rappresenta un’importante città per il paese".