Vecchia Pesa di Classe. Questa sera gli Omininoodi

Nuovo appuntamento per la rassegna ’Ra-dici’. Come per gli anni precedenti, la rassegna gravita attorno allo spazio culturale della Vecchia Pesa di Classe, un’area spettacoli ormai consolidata che contribuisce ad arricchire le proposte culturali delle zone decentrate.

L’evento, che giova della compartecipazione del Comune di Ravenna, è organizzato da Spazio A APS, con la preziosa collaborazione dell’associazione culturale Galla & Teo APS, dell’associazione Classe Archeologia e Cultura e di Ammutinamenti Festival.

Questa sera la kermesse verrà aperta da ’Storie di Leggende’ del gruppo informale Omininoodi che metterà in scena racconti attuali sulle leggende e il folklore romagnolo in vesti contemporanee. A proseguire la serata ci saranno i ragazzi di “Risvegli”, laboratorio curato da Spazio A e realizzato con il contributo di Fondazione del Monte – Bando Acccade, con “Spettacolo da fare”, creato dall’unione dei testi Pirandello e di scritti originali dei ragazzi partecipanti, i quali porteranno in scena la storia di un gruppo di attori che si trovano improvvisamente senza spettacolo, che devono interfacciarsi con ruoli e dialoghi che non coincidono, costretti a rielaborare la propria identità di fronte al pubblico.

Ogni spettacolo serale sarà preceduto da un aperitivo a cura della piadineria “Gli Azdori” di Classe.