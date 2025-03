Resta vedova, parente la molesta sessualmente: condannato a 60 anni

Faenza, 28 marzo 2025 – Un uomo di oltre sessant’anni, di origine marocchina e residente nel Faentino, è stato condannato ieri mattina dal tribunale collegiale di Ravenna per violenza sessuale lieve e stalking ai danni della vedova di un suo stretto parente. La sentenza, pronunciata dal collegio presieduto da Antonella Guidomei, con i giudici a latere Natalia Finzi e Roberta Bailetti, chiude una vicenda iniziata nel maggio 2023.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe avvicinato la donna e, dopo essersi appoggiato contro di lei, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime mentre le sussurrava: “Non ti preoccupare, io voglio fare l’amore con te”, la frase che le avrebbe sussurrato all’orecchio. Un gesto che, per la legge, configura una violenza sessuale, seppur nell’ipotesi lieve riconducibile al vecchio reato di atti sessuali. Da quel momento, la situazione si sarebbe aggravata. Il clima di tensione familiare scatenato dall’episodio avrebbe infatti dato inizio a una serie di molestie, trasformatesi in un vero e proprio stalking.

L’imputato, da quel momento, avrebbe perseguitato la donna con comportamenti ossessivi e talvolta minacciosi. Durante un incontro chiarificatore al cimitero, dove la vedova si era recata per visitare il marito defunto, l’uomo avrebbe risposto alla richiesta di smettere di seguirla e di molestarla con minacce esplicite: “Ti faccio male, ti faccio sparire”. In un’altra occasione, vedendola camminare sul marciapiede, avrebbe accelerato con l’auto, simulando l’intenzione di investirla. E non si sarebbe fermato qui. Al rientro della donna da una vacanza nel suo paese d’origine, avrebbe iniziato a pedinarla con insistenza, bloccandole la strada con la macchina o avvicinandosi a piedi o in bicicletta per insultarla con frasi umilianti come “Non vali niente, somara”, arrivando perfino a sputarle contro.

Oltre alle molestie dirette, avrebbe anche diffuso maldicenze tra i parenti, insinuando falsità sulle sue presunte frequentazioni. La difesa, rappresentata dall’avvocato Nicola Laghi, aveva cercato di minare la credibilità della vittima, sottolineando alcune presunte contraddizioni nel suo racconto. La donna, infatti, avrebbe riferito di gravi precedenti penali dell’uomo nel paese d’origine, circostanza che, però, non ha trovato riscontri concreti. Il tribunale ha comunque ritenuto credibile la ricostruzione dei fatti avanzata dalla parte offesa – che non si è costituita parte civile –, emettendo una condanna in linea con quelle che erano le richieste della procura.