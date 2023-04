Veicoli elettrici, due colonnine

A Filo e Longastrino, località situate tra la nostra provincia (territorio comunale di Alfonsine) e quella di Ferrara (comune di Argenta) sono attive, rispettivamente in piazza Margotti e in piazza Enrico Berlinguer, le colonnine di ricarica ‘Enel X’ per veicoli elettrici. Le strutture permettono la ricarica contemporanea di due veicoli i elettrici simultaneamente (fino a 22 kilowattora in CA per ogni connettore) e sono compatibili con tutti i veicoli elettrici disponibili in Europa - presa tipo 2tipo 3a. Prima di effettuare l’accesso al servizio è necessario identificarsi attraverso l’app per smartphone o una Smart Card Rfid (wireless). Dopo aver ricevuto il feedback dalla stazione di ricarica è sufficiente collegare il cavo: la sessione di ricarica inizierà in automatico. Al termine della ricarica, accedere tramite l’appla scheda Rfid per concludere correttamente l’operazione e scollegare il cavo.

