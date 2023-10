Veicoli elettrici: incentivo per impianti di ricarica domestici

Confartigianato informa che sono stati pubblicati i decreti direttoriali attuativi degli incentivi per l’acquisto e la posa di impianti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, colonnine o wall box, dedicati a privati e condomini.

La misura prevede due diversi momenti per la presentazione delle domande: dal 19 ottobre al 2 novembre 2023 sarà possibile presentarla per le installazioni effettuate nel 2022 (nel solo periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre), mentre per gli impianti realizzati nel 2023 occorrerà attendere una nuova comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I contributi previsti sono pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture.