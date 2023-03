Vela per tutti con le nuove barche "Ecco il primo corso di para sailing"

Si spiegheranno oggi per la prima volta le vele delle due barche Hansa 303 che Marinando 2.0 ha potuto acquistare per dare vita alla sua scuola di para sailing, che verrà presentata al pubblico oggi al Circolo velico ravennate, a partire dalle 11. L’obiettivo della scuola di vela è ambizioso: partecipare al campionato italiano delle classi olimpiche di Ancona, alla kermesse nazionale in programma in settembre a Chiavari, in Liguria, e potenzialmente al mondiale in calendario a ottobre nelle acque di Portimão, in Portogallo. Quella inaugurata da Marinando 2.0 sarà la prima scuola a livello regionale per il para sailing, ovvero anche per atleti disabili, specialità in cui l’Emilia Romagna era l’unica regione d’Italia – insieme alla Val d’Aosta, per ovvi motivi – a non avere una propria scuola.

"Potenzialmente siamo aperti a ricevere richieste di interessamento da tutta la regione – spiega Sante Ghirardi per Marinando 2.0 –. Ma ci piacerebbe non rimanere soli troppo a lungo, anche perché disponendo di due uniche barche difficilmente questa prima annata vedrà un numero di iscritti particolarmente alto. Sarà un percorso graduale: ci impegneremo a fare tanti open day, molta promozione. La speranza è che anche gli altri circoli di vela romagnoli possano imbarcarsi nella nostra stessa avventura. Se almeno altri due circoli accettassero la sfida, potremmo organizzare in futuro una nostra serie di regate".

Nelle acque di Ravenna è comunque già prevista, l’8 e il 9 luglio, la quarta prova del campionato che comprende le regioni del nordest. Le Hansa 303 arrivate a Ravenna sono due dei 3700 esemplari presenti nel mondo – 250 dei quali in Italia – tutti a firma dello stesso produttore australiano, dal valore a cinque cifre anche per via dei costi d’importazione. "Barche dalla tecnologia basilare: quattro cime, un timone e poco altro. Chiunque può insomma acquisire dimestichezza in tempi relativamente rapidi. Il loro utilizzo è aperto sia ai paratleti che ai normodotati, così come le gare, riservate ai singoli o alle coppie. L’unico vincolo è che durante le competizioni si gareggia ovviamente tutti in posizione seduta", sottolinea Ghirardi. Tra le attività già programmate per i prossimi mesi anche un progetto con le scuole del territorio, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. La donazione delle due barche porta la firma del Rotary Club e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Al taglio del nastro saranno presenti, fra gli altri, il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il presidente regionale del Coni Andrea Dondi, la presidente del Comitato italiano paralimpico per l’Emilia Romagna Melissa Milani.

Filippo Donati