Veleno nel caffè della moglie. Altre due accuse per il cuoco

Non solo il veleno nel caffè della moglie. Le grane giudiziarie a carico di Remigio Scarzani, 51enne cuoco faentino condannato in via definitiva a sedici anni per il tentato omicidio della donna, non sono finite. L’uomo è ora chiamato a comparire davanti al giudice Tommaso Paone per rispondere di due distinti episodi. Il primo riguarda il mancato versamento degli alimenti all’ex coniuge a seguito della separazione avvenuta nell’estate 2018. Secondo le accuse, Scarzani non avrebbe corrisposto la somma dovuta fino al settembre 2021, data del suo arresto. L’ammontare complessivo contestato si stima tra i 15.000 e i 20.000 euro. L’ex moglie si è costituita parte civile nel procedimento, rappresentata dall’avvocato Laerte Cenni. L’udienza prevista ieri per l’escussione della parte civile è stata rinviata a causa di una richiesta di legittimo impedimento presentata dal legale della difesa. Il secondo capo d’imputazione concerne la presunta indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di Scarzani.

La vicenda processuale segue la condanna definitiva per il tentativo di omicidio commesso ai danni dell’ex moglie. La coppia si era sposata nel 2009 e l’uomo aveva chiesto la separazione nel 2016. Poi a luglio 2017 la moglie scoprì che Scarzani "conduceva una doppia vita ormai da anni", frequentando un’altra donna. Lo spartiacque fu nel 2019 quando l’ex moglie, che aveva già saputo della doppia vita dell’ex marito, scrisse all’amante di lui dicendole che lo stesso continuava a tenere i piedi in due scarpe. Da qui, il progetto omicidiario dell’imputato, messo in atto dal settembre del 2021 quando cercò di avvelenare la moglie, che lo aveva messo alle strette intralciando i suoi piani, offrendole ogni giorno, per qualche settimana, una tazzina di caffè corretto con un farmaco anticoagulante che la donna già assumeva sotto prescrizione medica: l’Eliquis, non di libera vendita, potenzialmente in grado di provocarle emorragie cerebrali se in sovradosaggio. Dopo avere frammentato le compresse – da 2,5 mg, poi da 5 mg –, mescolava la sostanza allo zucchero, quindi copriva la tazzina con la cialda. Ma aveva iniziato pure a usare un vasodilatatore, il Carvasin, con l’obiettivo di rendere tali eventuali emorragie inarrestabili e di cui nella successiva autopsia non sarebbe rimasta traccia. A Scarzani erano contestati anche i maltrattamenti, con aggressioni fisiche, psicologiche e minacce, nonché le violenze sessuali.

Dal marzo 2020, in pieno lockdown, Scarzani si era trasferito quasi stabilmente dalla ex moglie, da subito insospettita dal fatto che fosse diventato improvvisamente gentile, preparandole il caffè al mattino. Dì lì a poco, cominciando ad accusare malesseri e formicolio alle gambe, un giorno, rimuovendola cialda, la donna notò tra lo zucchero la presenza di pastiglie gialle tritate. Le nuove udienze relative al mancato versamento degli alimenti e alla presunta indebita percezione del reddito di cittadinanza sono state aggiornate al mese di ottobre.

Lorenzo Priviato