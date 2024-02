Veleno nel caffé della moglie. Condanna confermata in appello

Sul fatto che avesse voluto uccidere la moglie, mettendole farmaci in sovradosaggio nel caffè, l’accusa non era più così certa in quanto sarebbe servita una perizia. E per questo motivo aveva chiesto di derubricare il tentato omicidio in lesioni, e di conseguenza una pena un po’ più mite, 14 anni in luogo dei 16 che Remigio Scarzani, cuoco faentino oggi 50enne, aveva rimediato nel processo di primo grado a Ravenna. Ma il presidente della corte d’appello di Bologna, Anna Mori, è uscito con una sentenza lapidaria, che ricalca la precedente: 16 anni, per maltrattamenti, violenza sessuale e, appunto, tentato omicidio. Di fatto i giudici hanno smentito la Procura generale. Confermate le provvisionali che l’imputato dovrà versare alla moglie (50mila euro), parte civile con l’avvocato Laerte Cenni, e alla figlia (15mila euro) tutelata dall’avvocato Carlo Piccoli.

Questo, ieri pomeriggio a Bologna, l’esito del processo d’appello per un caso che, nel Faentino fece molto scalpore. A incastrare l’imputato furono lentercettazioni ambientali, disposte subito dopo le confidenze ai carabinieri di Brisighella della ex moglie, che aveva iniziato ad avvertire uno strano malessere e fu messa subito sotto protezione. Il Pm di primo grado, Cristina D’Aniello – in dissonanza con le convinzioni del collega bolognese in appello – dichiarò: "Abbiamo sventato un femminicidio". Ora, infatti, la procura generale riteneva che solo una perizia avrebbe potuto stabilire se il dosaggio di quei farmaci nel caffè avrebbe potuto avere esito letale. In attesa di conoscere le motivazioni della nuova sentenza, per le quali la corte d’appello si è presa 90 giorni, è utile ricordare quanto emerso in primo grado. La coppia si era sposata nel 2009 e l’uomo aveva chiesto la separazione nel 2016. Poi a luglio 2017 la moglie scoprì che Scarzani "conduceva una doppia vita ormai da anni", frequentando un’altra donna. Lo spartiacque fu nel 2019 quando l’ex moglie, che aveva già saputo della doppia vita dell’ex marito, scrisse all’amante di lui dicendole che lo stesso continua a tenere i piedi in due scarpe. Da qui, il presunto progetto omicidiario dell’imputato, messo in atto dal settembre del 2021 quando avrebbe cercato di avvelenare la moglie, che lo aveva messo alle strette intralciando i suoi piani, offrendole ogni giorno, per qualche settimana, una tazzina di caffè corretto con un farmaco anticoagulante che la donna già assumeva sotto prescrizione medica: l’Eliquis, non di libera vendita, potenzialmente in grado di provocarle emorragie cerebrali se in sovradosaggio. Dopo avere frammentato le compresse – da 2,5 mg, poi da 5 mg –, mescolava la sostanza allo zucchero, quindi copriva la tazzina con la cialda. Ma aveva iniziato pure a usare un vasodilatatore, il Carvasin, con l’obiettivo di rendere tali eventuali emorragie inarrestabili e di cui nella successiva autopsia non sarebbe rimasta traccia. A Scarzani erano contestati anche i maltrattamenti, con aggressioni fisiche, psicologiche e minacce, nonché le violenze sessuali.

Dal marzo 2020, in pieno lockdown, Scarzani si era trasferito quasi stabilmente dalla ex moglie, da subito insospettita dal fatto che fosse diventato improvvisamente gentile, preparandole il caffè al mattino. Dì lì a

poco, cominciando ad accusare malesseri e formicolio alle gambe, un giorno, rimuovendola cialda, la donna notò tra lo zucchero la presenza di pastiglie gialle tritate. Opposto il punto di vista della difesa – avvocato Marco Malvolti – secondo cui Scarzani non aveva alcun motivo di uccidere la moglie dopo che proprio lei lo aveva ripreso in casa e tra i due la relazione era ripresa in totale armonia.

Lorenzo Priviato