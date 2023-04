Velivolo caduto, oggi le autopsie Giallo sul paracadute chiuso

I testimoni finora rintracciati, ovvero un paio di agricoltori impegnati su quei campi di fagiolini, hanno parlato di una caduta repentina del velivolo con traiettoria quasi perpendicolare al terreno. Uno scenario che si apre, tra le altre, all’ipotesi di una ‘piantata motore’, come in gergo viene indicato l’arresto brusco del motore. Ma il primo passo dell’inchiesta sulla morte delle due persone che si trovavano a bordo del deltaplano biposto precipitato mercoledì sera al confine tra le province di Ravenna e di Forlì, è l’autopsia disposta dalla procura ravennate: in questo modo potranno essere scartati o all’opposto valorizzati eventuali malori del pilota come tali in grado di determinare l’incidente.

L’esame, che verrà affidato al medico legale veronese Dario Raniero, potrebbe essere eseguito già entro oggi. A quel punto arriverà il nulla osta ai funerali delle due vittime: il 69enne Bernardino Panzacchi, istruttore di volo di Pianoro di Bologna; e il 30enne Fatjon Garxenaj, suo allievo, albanese d’origine ma residente a Riolo Terme e operaio in una ditta di Castel Bolognese. Intanto il pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio colposo e disastro aviatorio. In prima battuta sul posto erano intervenuti sia i carabinieri della Compagnia di Forlì che il pm di turno in quella procura. Nel corso dei rilievi, è emerso però che il punto di impatto si trova già all’interno della provincia di Ravenna: da qui la competenza territoriale. Le verifiche finora eseguite – fotografie, videoriprese, misurazioni al suolo, la prima ispezione cadaverica e alcune testimonianze -, sono dunque passate a Ravenna. I prossimi accertamenti saranno a cura dei carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima competente su quel quadrante del territorio. Il velivolo è infatti caduto tra via del Sale e via Minarda, nella frazione di Filetto di Ravenna, ma a vista con Villafranca di Forlì: circa 500 metri in linea d’aria dal campo volo di decollo. Il relitto, posto sotto sequestro, si trova ora in un deposito in attesa di quello che sulla carta si candida a essere l’esame più importante per capire l’accaduto: una consulenza tecnica che faccia luce sulle caratteristiche del velivolo e del motore oltre che sullo stato di manutenzione. L’esperto potrebbe anche risolvere un piccolo giallo: ovvero se la mancata apertura del paracadute, sia stata dettata da un malfunzionamento o piuttosto da una manovra errata o ancora dai limitati margini di tempo a disposizione. In ogni modo, le aree nelle quali potrebbero essere individuati eventuali indagati, in astratto oltre al costruttore appaiono essere la proprietà del velivolo e l’officina che si era occupata della manutenzione. Secondo quanto finora emerso, i due erano decollati verso le 18 dall’aviosuperficie forlivese per un volo di addestramento. Attorno alle 19 si è verificato lo schianto al suolo: il decesso è arrivato sul colpo. Per estrare i corpi dalle lamiere, sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco i quali si sono anche adoperati per impedire incendi o scoppi legati al forte impatto.

Andrea Colombari