"Velocar Faenza, Bosi inadeguato"

“La notizia delle multe annullate dal giudice di pace di Faenza a seguito del ricorso da parte di un’automobilista ci mette davanti a un interrogativo: c’è stato danno erariale da parte dell’assessore Bosi?”. A dirlo è Andrea Liverani, consigliere comunale e regionale della Lega. “Come gruppo – continua – ci siamo sempre interrogati sul velocar sotto il Ponte rosso, dubitandone la legalità e l’efficacia. Lo strumento infatti risultava troppo nascosto. La prefettura, poi, ha imposto di spostarlo in modo che fosse più visibile”. “È evidente l’incapacità di questa amministrazione di governare e ascoltare l’opposizione, avendo come obiettivo il fare cassa sulle spalle dei cittadini. Per questo – conclude – accolgo favorevolmente la mozione del consigliere Gabriele Padovani di Area Liberale in cui si chiede di rimborsare le vittime sanzionate dai velocar sulla circonvallazione. L’assessore è inadeguato per la delega”.