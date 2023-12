Velocar sulla circonvallazione. Cento le sanzioni ogni giorno

Al ritmo di quasi cento sanzioni al giorno i velocar installati nel 2022 sulla circonvallazione di Faenza continuano produrre verbali. Stando ai dati del Comune di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina, relativi al periodo compreso tra l’1 gennaio del 2023 e il 30 di ottobre, sono state complessivamente 27mila le infrazioni rilevate per superamento dei limiti di velocità in viale Elio Assirelli. Nello specifico l’apparecchio più ‘sollecitato’ è stato quello posto nella direzione di marcia verso Forlì che in poco più di 300 giorni ha ‘fotografato’ oltre 18mila veicoli. La metà esatta delle novemila infrazioni rilevate dal dispositivo analogo installato sul cavalcavia e utilizzato per la corsia opposta cioè in senso di marcia verso Bologna. "Rispetto al periodo ottobre-dicembre 2022 quando i velocar furono installati – spiega l’assessore alla sicurezza del Comune di Faenza Massimo Bosi –, il trend è in calo ma non è ancora basso. Siamo ancora sulle 100 sanzioni in media al giorno in entrambe le direzioni rispetto alle 250 infrazioni quotidiane che avevamo rilevato prima del 2023".

La velocità comunque è diminuita: "Gli importi dei verbali sono più bassi perché la maggior parte delle infrazioni si attesta sui 10 chilometri orari oltre il limite". Il terzo apparecchio più ‘efficace’ nella Romagna Faentina è stato quello situato in via Borello nel territorio di Castel Bolognese che ha ‘pizzicato’ ben 3521 automobilisti a velocità oltre il limite. Seguono le 2273 sanzioni rilevate dall’apparecchio disposto sulla Ravegnana, le 1905 infrazioni che ha rilevato il velocar su via Granarolo e i 1124 verbali derivanti dal dispositivo sulla provinciale Casolana in direzione Castel Bolognese-Riolo Terme. Complessivamente quindi le sanzioni comminate nei primi 10 mesi del 2023 per infrazione all’articolo 142 del codice della strada ammontano a oltre 37mila considerando che oltre agli apparecchi fissi la Polizia Locale della Romagna Faentina ha elevato 1692 verbali mediante l’utilizzo di strumentazioni portatili.

Un numero di sanzioni complessivamente piuttosto alto il cui gettito, che l’Ente ha inserito nel bilancio di previsione 2024, confluisce nella totalità dei 5 milioni e mezzo di euro. "Rispetto allo scorso anno si registra circa un milione di euro in più da sanzioni, cifre che sono date prevalentemente dai nuovi velox: i due sulla circonvallazione di Faenza e quello di Castel Bolognese di nuova attivazione. Il velocar di Castel Bolognese però è in un punto in cui c’è un limite di 90 km/h quindi le infrazioni sono molte di meno". L’incremento di un milione di euro è una costante dell’ultimo triennio: "Nel 2022 a bilancio erano previste entrate per 3,5 milioni – conclude l’assessore –. Nel 2023 sono stati poi iscritti a bilancio 4,5 milioni di euro e nel 2024 si prevedono complessivamente 5,5 milioni. Somma che - è bene ricordarlo -, comprende tutti i tipi di sanzioni tra le quali anche quelle relative alla sosta".

Damiano Ventura