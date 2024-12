La stangata dei velox: 100mila multe

Ravenna, 29 dicembre 2024 – Clic. Ogni 5 minuti, una foto. I velox fissi del Comune di Ravenna quest’anno hanno effettuato 101.099 sanzioni, il 45,8% in più rispetto al 2023, quando erano state 69.319. I dati sono relativi al periodo che va dal 1 gennaio al 15 dicembre di entrambi gli anni. Nel 2022 le sanzioni staccate dai velox erano state circa 50mila, la metà di quest’anno. Ma allora gli strumenti posizionati sulle strade del territorio erano solo cinque.

A fare la differenza infatti a partire dall’autunno del 2023 sono stati gli ultimi due apparecchi installati: quello sulla Reale a Mezzano e quello in via Bellucci, dentro alla città. Per entrambi il limite è di 50 chilometri orari.

Il re delle multe è quello di Mezzano, che tra l’altro è l’unico in grado di catturare gli automobilisti in entrambe le direzioni di marcia. Quest’anno ha staccato 40.953 sanzioni, ovvero 117 al giorno, 4,9 all’ora: una ogni 12 minuti. Ed è in realtà già in calo rispetto alle 18.915 che ha staccato nel 2023 in pochi mesi, dall’attivazione avvenuta il 13 settembre fino al 15 dicembre: vale a dire che allora effettuava 201 sanzioni al giorno, 8,4 all’ora, una ogni 7 minuti circa.

Copione simile per via Bellucci, dove quest’anno il velox ha effettuato 24.144 sanzioni (69 al giorno, 2,9 all’ora, all’incirca una ogni 20 minuti). Anche in questo caso si vede già un calo rispetto al 2023, quando dall’attivazione il 25 ottobre effettuò 9.096 sanzioni: 175 in media al giorno, 7,3 all’ora, una ogni 8 minuti. Sui dati di entrambi questi velox pesa ancora l’effetto ‘novità’: specialmente all’inizio dell’anno tanti automobilisti ancora non li conoscevano.

Il discorso è diverso per gli altri 5 velox del Comune presenti sul territorio, noti da anni: quello alla Standiana ha effettuato 14.253 multe quest’anno (erano state 18.352 nel 2023), a Fosso Ghiaia 11.655 (a fronte delle 11.810 del 2023), a Coccolia 4.454 (4.948 nel 2023), a Castiglione 4.188 (4.131 nel 2023) e infine a Osteria 1.452 (2.067 nel 2023).

Per ora non ci sono all’orizzonte nuove installazioni di velox: “Attendiamo i decreti omologativi del ministero, abbiamo bisogno di certezze ulteriori in primis” spiega l’assessore con deleghe alla Polizia locale e alla Sicurezza Eugenio Fusignani, che interviene poi sul nuovo Codice della strada e sulle novità che introduce: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’alterazione da alcol sia pericolosissima, ma chiunque va a pranzo e beve un bicchiere di vino arriva a 0,5 grammi per litro. Con l’inasprimento delle pene bisognerebbe introdurre dei criteri diversi. Occorre guardare anche all’indotto economico. Chi si azzarderà più a bere un bicchiere di vino al ristorante? Corriamo il rischio di mettere in difficoltà un sistema importante. Per noi il problema arriverà d’estate: quale ravennate andrà a fare serata a Marina? E non per ubriacarsi, ma arrivare a 0,5 è un attimo. Vale anche per i padri di famiglia che vanno a cena coi bimbi per festeggiare un compleanno”. Fusignani è scettico anche sulla questione legata agli stupefacenti: col nuovo Codice della strada infatti viene punito anche chi ha ancora tracce nel sangue anche a giorni di distanza, quando l’effetto della sostanza è svanito. “Premesso che non bisogna assumere stupefacenti, il discrimine deve essere se sei in grado di guidare o meno. C’è una forzatura”.