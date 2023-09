Velox fissi, due nuovi impianti a Lugo e Castel Bolognese: ecco dove

Ravenna, 29 settembre 2023. Saranno entrambi gestiti direttamente dalla Polizia Provinciale, e quindi funzioneranno da remoto, senza l'obbligo di contestazione immediata. Anche le sanzioni saranno elevate direttamente dallo stesso organo di polizia. Stiamo parlando dei due autovelox fissi, installati dalla Provincia di Ravenna, che entreranno in servizio sulla strada provinciale Bastia al chilometro 9+404 direzione Sant’Agata sul Santerno all’altezza di San Bernardino di Lugo, e sulla strada provinciale 306 ‘Casolana’ nella direzione di marcia verso Riolo Terme al chilometro 1+622 nel territorio comunale di Castel Bolognese.

Si tratta di strade che vengono individuate prioritariamente in base agli incidenti stradali e alle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o all'incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate. Il dispositivo situato a San Bernardino, le cui opere di installazione sono terminate i giorni scorsi, al termine di un periodo di prova che sarà comunicato a mezzo stampa, inizierà a scattare le prime foto presumibilmente a metà ottobre con la finalità principale di far diminuire la velocità dei veicoli immediatamente prima dell’incrocio con la SP 17 ‘San Bernardino’ in particolar modo per tutelare la sicurezza degli abitanti vista la presenza di un lungo rettilineo su cui i veicoli spesso oltrepassano abbondantemente il limite di velocità.

In questo tratto (direzione di marcia Lavezzola-S.Agata) è presente il limite di velocità di 70 km/h e sono stati installati i cartelli di segnalazione della postazione di rilievo della velocità allo scopo di informare preventivamente dell'installazione anche se non ancora attivata.Anche per lo strumento situato a Castel Bolognese, entrerà in funzione, al termine di un periodo di prova, con la finalità principale di far rispettare il limite di velocità dei veicoli immediatamente prima dell’incrocio con la S.P. Girona Biancanigo che oltretutto è posto in curva. Pure in questo tratto di strada è presente il limite di velocità di 70 km/h. Si ricorda che il Codice della Strada prevede, per l'infrazione al limite di velocità, sanzioni differenziate che vanno dai 42 € per superamento del limite di non oltre 10 chilometri fino agli 845 € nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite fissato. In base al tipo di infrazione e alla velocità rilevata, é inoltre prevista la decurtazione da 3 a 10 punti dalla patente oltre alla sua sospensione che, in certi casi, può arrivare a 12 mesi.