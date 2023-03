Velox, installati nuovi cartelli "Lo ha indicato il giudice di pace"

Ci sono quattro nuovi cartelli sotto al Ponte Rosso che indicano il limite di velocità nelle quattro corsie della circonvallazione di Faenza, a poca distanza dal contestato autovelox sulla circonvallazione. Sono stati installati nei giorni scorsi dopo le contestazioni dei verbali elevati per il superamento dei limiti di velocità e delle sentenze del giudice di Pace con cui i ricorsi sono stati accolti. Tra le motivazioni infatti, come spiega l’assessore Bosi, è stata specificata l’opportunità di informare ulteriormente gli automobilisti con apposita segnaletica in merito al limite di velocità vigente in quel tratto di strada. Per la cronaca la strada è già provvista di segnaletica sui limiti di velocità, e nelle sedi istituzionali proprio i limiti erano stati oggetto di discussione politica. Tra giovedì e venerdì della settimana scorsa quindi è stato eseguito il sopralluogo dei tecnici comunali e i cartelli sono stati installati sul Ponte. La segnaletica, come spiegato dall’assessore Massimo Bosi, "è informativa e implementa la segnaletica già presente indicando che i limiti proseguono per il senso di marcia. In una delle sentenze il giudice di pace ha contestato le sanzioni, ritenendo che per quel tipo di strada, a doppia corsia, si debba adottare il regolamento autostradale, e quindi in base all’interpretazione della normativa, i cartelli debbano segnalare il limite anche nella seconda corsia (quella di sorpasso, nda)".

Tutti e quattro i cartelli stradali dunque, due per senso di marcia, sono stati installati sul Ponte Rosso, da un lato prima del velocar in direzione Imola, e in direzione opposta, a distanza dal secondo velocar installato in direzione di marcia Forlì. "Abbiamo messo sul ponte tutti e quattro i cartelli perché non c’era la possibilità di mettere un palo in mezzo alla circonvallazione, così è stata misurata dai tecnici la distanza tra il ponte e l’apparecchio in direzione Forlì e successivamente sono stati installati anche lì i cartelli".

L’amministrazione in ogni caso, appurate le motivazioni di accoglimento dei ricorsi, ha confermato e ribadito in consiglio comunale che procederà all’impugnazione delle sentenze. Sui due rilevatori di velocità si era molto discusso dal 5 settembre scorso, giorno dell’attivazione, prima in virtù degli strumenti per mettere in sicurezza la strada, poi per la classificazione di viale Assirelli secondo codice della strada, in seguito anche per l’ingente numero di sanzioni elevate nel primo mese di funzionamento dei velocar, poi ancora sulle autorizzazioni e i pareri forniti al Comune per l’installazione degli apparecchi, successivamente anche per lo spostamento del velocar in direzione Imola in posizione più visibile, e infine per i ricorsi presentati davanti al giudice di pace e al conseguente accoglimento di alcuni di questi con relativo annullamento delle sanzioni. Inoltre erano stati presentati due esposti sugli strumenti, uno alla Prefettura e uno alla Guardia di Finanza.

Damiano Ventura