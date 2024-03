Velox a Osteria di Ravenna: dalla mezzanotte attivo lungo il Dismano

Osteria (Ravenna), 19 marzo 2024. Lo scorso 26 gennaio era stato danneggiato e reso inutilizzabile. Poco meno di un mese e mezzo dopo (7 marzo) era stato nuovamente installato, testandone (prima di procedere alla sua attivazione) le caratteristiche e l’affidabilità.

Velox sul Dismano abbattuto lo scorso 26 gennaio

Stiamo parlando dell’autovelox fisso situato sul Dismano al chilometro 6+470 della strada provinciale 118 a Osteria di Ravenna, strumento che dalla mezzanotte di oggi (martedì 19) sarà di nuovo attivo in modalità sanzionatoria 24 ore su 24, con rilevamento della velocità in direzione Cesena.

Il limite di velocità in questo tratto di strada è di 70 chilometri orari. Si ricorda che la finalità dell’impiego di tali strumenti è quella di far diminuire la velocità dei veicoli in tratti particolarmente a rischio di incidenti e che le collocazioni sono autorizzate dalla Prefettura. Il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate. Chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29.40 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); non vengono tolti punti dalla patente.

Chi supera il limite massimo di velocità consentito di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 173 euro (scontato a 121.10 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); vengono tolti 3 punti dalla patente. Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 chilometri orari, ma di non oltre 60 chilometri orari è soggetto al pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 6 punti e sospesa la patente da 1 a 3 mesi. Infine chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 chilometri orari è tenuto al pagamento di 845 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 10 punti e sospesa la patente da 6 a 12 mesi.