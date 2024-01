"Velox sulla Casolana, s’indaghi sulla corretta installazione"

Da quasi un mese continuano ad arrivare agli automobilisti di Riolo Terme, Casola Valsenio e Palazzuolo centinaia di notifiche d’infrazioni per il superamento del limite dei 70 km/h, rilevato dall’autovelox posizionato dalla Provincia di Ravenna al km 1,622 della ‘Casolana-Riolese’ nel senso di marcia Castel Bolognese-Riolo Terme. E ancora ne arriveranno visto che all’8 gennaio ne risultavano rilevate 4.200. La maggior parte ne ha ricevute una o due, ma c’è anche chi se ne è visto recapitare fino a quindici. Ciò che fa arrabbiare gli automobilisti della valle del Senio, sanzionati più volte, è la distanza temporale tra l’infrazione e la notifica: l’autovelox è stato attivato il 25 ottobre e le prime multe sono arrivate due mesi dopo. È vero che il tempo per la notifica è di 90 giorni, ma se fosse stata fatta prima, considerato che si trattava di una nuova installazione, potevano essere evitate tantissime multe e la decurtazione di punti.

C’è però chi non si è limitato a lamentele e improperi ma, come Mauro Fraschetti di Riolo Terme, ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica contro la Provincia di Ravenna con una richiesta d’indagine sulla corretta installazione del dispositivo di rilevamento delle infrazioni in quanto, secondo il richiedente, "è stato collocato senza rispettare l’articolo 25 comma 2 della legge 120 del 2010 che, tra l’altro, recita: “fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità“. La doglianza sta nel fatto che il dispositivo di rilevamento è collocato al km 1+622 e il cartello di segnalazione del limite di velocità a 832 metri, cioè a meno di un chilometro". La definizione della distanza, come del resto ha precisato e tenuto conto Fraschetti nel suo esposto, dipende da diversi fattori, come la presenza di intersezioni o il cambio del limite di velocità lungo la stessa strada. Si attende quindi un accertamento che faccia chiarezza.

Beppe Sangiorgi