Velox sulla San Vitale a Ravenna implacabile: ogni giorno 110 infrazioni

Velox sulla San Vitale implacabile: ogni giorno 110 infrazioni

Ravenna, 10 gennaio 2023 – Sono tra i dispositivi più temuti dagli utenti della strada, i quali non risparmiano spesso critiche, ritenendo che servano ‘soprattutto a rimpinguare le casse pubbliche’. Una parte dell’utenza li considera invece di grande utilità, visto che ‘contribuiscono ad incrementare la sicurezza di arterie che registrano un tasso di incidentalità particolarmente elevato’. Sinistri, alcuni dei quali con esito purtroppo mortale, spesso verificatosi per il mancato rispetto dei limiti di velocità’. Stiamo parlando degli autovelox fissi, apparecchi che funzionano in modalità automatica e senza la presenza sul posto delle pattuglie. Tra questa tipologia di dispositivi entrati in funzione negli ultimi mesi nel territorio dei nove Comuni della Bassa Romagna, quello posizionato lungo la Sp 253 ‘San Vitale’ in territorio comunale bagnacavallese, per ‘esattezza al chilometro 53+345 tra il ponte del fiume Senio e via Paradosso, è indubbiamente uno dei più temuti. Entrato in funzione lo scorso settembre in un tratto in cui vige il limite di velocità dei 50 chilometri orari, è unidirezionale, con rilevazione della sola direzione di marcia da Lugo verso Bagnacavallo.

A gestirlo, da remoto, è la Polizia Locale della Bassa Romagna. Alla luce di un primo bilancio, emerge che dallo scorso 15 settembre al 31 dicembre dell’anno che si è da poco concluso, quindi in poco più di cento giorni, il dispositivo fisso presente lungo il suddetto tratto della ‘San Vitale’ ha rilevato ben 11.591 infrazioni, per una media quindi che si aggira intorno alle 110 al giorno. Passando invece al velox fisso entrato in funzione lo scorso 10 ottobre, in questo caso al chilometro 8 della strada provinciale 13 ‘Bastia’ (in territorio comunale lughese) tra lo svincolo per Santa Maria in Fabriago e quello per l’altra frazione di San Bernardino, in un’ottantina di giorni (dal 10 ottobre al 31 dicembre), si contano 675 infrazioni. Cifra che, seppur essendo relativa ad un numero di giorni inferiore (un’ottantina di giorni rispetto ai 105 del velox bagnacavallese), risulta nettamente inferiore rispetto alla precedente. Anche in questo caso si tratta di un dispositivo ‘unidirezionale’, rilevando le velocità (vige il limite dei 90 chilometri orari) dei soli veicoli che percorrono la trafficata arteria con direzione di marcia Sant’Agata-Lavezzola.

Un cenno inoltre relativo al photored installato un anno fa a Sant’Agata, all’altezza dell’intersezione semaforica tra le vie Roma e viale Baccarini: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 le infrazioni immortalate dal dispositivo elettronico che rileva i passaggi con il rosso sono state 1050. Passando infine a Massa Lombarda, nel corso dei 12 mesi appena archiviati le infrazioni rilevate, in questo caso dal telelaser, sono state 894.

Luigi Scardovi