Velox, tre multe annullate: "Manca l’omologazione"

Sono tre le sentenze, di altrettanti giudici di pace, che nelle ultime settimane hanno accolto i ricorsi contro multe da autovelox tra Ravenna e Bagnacavallo. A superare, seppur di poco, il limite di velocità, era stato uno stesso automobilista che si è poi rivolto all’associazione di promozione sociale Sos Utenti che ha, a suo nome, presentato il ricorso. Delle tre multe, una era relativa a un passaggio davanti al velox installato sull’Adriatica a Mezzano, mentre un’altra era scaturita dopo un passaggio di fronte all’apparecchio che si trova sulla provinciale 8 Naviglio, nel Comune di Bagnacavallo.

Le motivazioni che stanno alla base sia dei ricorsi che delle stesse sentenze sono le stesse che da alcuni mesi stanno facendo pendere l’ago della bilancia a favore degli automobilisti: gli autovelox sono apparecchiature approvate dal Ministero dei Trasporti, ma non sono omologate, e l’approvazione non equivale all’omologazione, come invece era stato sancito dal Ministero stesso. A fare giurisprudenza sono proprio varie sentenze della Corte di Cassazione che ha ribadito il concetto più volte. Anche nelle ultime sentenze ravennati proprio questa mancanza di omologazione è alla base dell’annullamento delle multe. "Il procedimento di approvazione dello strumento di rilevazioni elettronica della velocità non è da ritenersi equipollente all’omologazione" si legge, ad esempio, nella sentenza del giudice di pace Anna Maria Venturelli, che aggiunge che "la Corte di Cassazione ha poi affermato che in caso di contestazione da parte del soggetto sanzionato ’spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione" e che "non avendo quindi fornito l’amministrazione convenuta la prova dell’omologazione dello strumento utilizzato per l’accertamento de quo, il ricorso deve trovare accoglimento".

A difendere l’automobilista è stato Calogero Sanfilippo, delegato regionale Lombardia, di Sos Utenti, che ha difeso la Seval Elettrica Srl di Piantedo (Sondrio). "La Suprema Corte – ricorda Sanfilippo –, con l’ordinanza n. 11737/2025 del 7 ottobre 2025, ha inoltre ammonito i Comuni che continuano a proporre ricorsi manifestamente infondati, invitandoli a cessare una prassi che comporta inutile spreco di denaro pubblico". In merito invece alle tre sentenze ravennati aggiunge che "questa è una vittoria non solo giuridica ma anche etica – dichiara Sanfilippo – perché riafferma il principio di legalità contro una prassi amministrativa troppo spesso orientata al facile incasso, a scapito dei cittadini e della fiducia nelle istituzioni".

Matteo Bondi