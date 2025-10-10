’Vén - Vignaioli e terroir’ . Tre giorni di vino e cultura

Saranno oltre 90 le cantine nazionali, di cui 30 provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, presenti nella tre giorni di degustazioni organizzata dentro e fuori il Pavaglione di Lugo. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre la città ospiterà la terza edizione della rassegna ’Vén - Vignaioli e terroir’, evento dedicato al vino artigianale, ai vignaioli indipendenti e alla valorizzazione del territorio. "Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori Giacomo Ghiselli e Matteo Sangiorgi Rossi – è di consolidare l’evento nell’autunno lughese per avvicinare appassionati e curiosi al mondo del vino, valorizzare il centro storico della città, dare linfa alle attività commerciali locali". Lo scorso anno i kit degustazione venduti sono stati circa 2500, leggermente in flessione rispetto ai 3000 dell’anno prima per effetto del maltempo che ha caratterizzato l’edizione. Novità di quest’anno sarà la lotteria del vino che permetterà a tutti i partecipanti di vincere ogni sera tre bottiglie di grande pregio. Per il resto, la formula di ’Vén - Vignaioli e terroir’ sarà simile agli anni scorsi. Per degustare i vini presentati dalle cantine partecipanti gli appassionati dovranno acquistare il kit degustazione, composto da un calice e cinque gettoni, ognuno valido per un assaggio. Le degustazioni potranno essere effettuate dalle 18 alle 24 di venerdi e sabato e dalle 16 alle 22 di domenica. All’interno di piazza Mazzini sarà attiva un’area riservata ai food truck e alle varie proposte gastronomiche e sarà operativo il punto enoteca per acquistare i vini in degustazione al prezzo di cantina e sostenere così i produttori. In più, nel Salone estense della Rocca, durante tutte e tre le giornate si svolgeranno incontri, degustazioni guidate e momenti di formazione a cura di relatori ed esperti del settore, dedicate a chi desidera approfondire e scoprire di più sul mondo del vino naturale, artigianale e territoriale. Come sempre, l’evento sarà legato ad un progetto di solidarietà. "Come già nelle scorse edizioni – sottolineano gli organizzatori - parte del ricavato sarà destinato a chi opera sul territorio. Quest’anno abbiamo pensato di destinare il contributo alla Protezione Civile della Bassa Romagna".

L’iniziativa è promossa e organizzata con il sostegno del Comune di Lugo.

Monia Savioli