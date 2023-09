Vena del Gesso, la delegazione italiana a Ryadh per la sessione Unesco

di Filippo Donati

Partirà oggi da Bologna ( con destinazione Riyadh la delegazione regionale e ministeriale chiamata a perorare la causa dei Gessi dell’Emilia Romagna dinanzi all’Unesco. Obiettivo il riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità: la delegazione è guidata dall’assessora regionale ai Parchi e alla Cooperazione internazionale Barbara Lori, affiancata da tecnici della Regione esperti della questione e da figure apicali del Ministero degli Esteri.

Dinanzi alla sessione Unesco la delegazione italiana sarà chiamata a dirimere gli interrogativi che la candidatura del "Carsismo evaporitico nelle grotte dell’Appennino settentrionale" (che coinvolge la Vena del Gesso, i Gessi bolognesi e di Zola Predosa, la grotta di Onferno e le Evaporiti di San Leo, nel riminese, ma anche l’Alta valle del Secchia e la Bassa collina reggiana) ha sollevato al momento della visita sull’Appennino dei commissari Unesco. In caso di responso positivo, i Gessi dell’Emilia Romagna andrebbero a unirsi al ristretto club di siti italiani a carattere naturale riconosciuti Patrimonio dell’Umanità: l’Etna, le Eolie, le Dolomiti e le Faggete vetuste, fra cui quella toscoromagnola di Sasso Fratino (un quinto habitat, il sito fossilifero di Monte San Giorgio, è prevalentemente in territorio svizzero). Il sì, come emerse sin dalla pubblicazione del report da parte dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, un mese fa, non è scontato: altri siti hanno avuto dalla ong con sede sul lago di Ginevra una robusta approvazione, mentre per i Gessi dell’Emilia Romagna furono chieste alcune rassicurazioni in più, e cioè che la cava di Monte Tondo non fosse ampliata, che alcune aree non oggetto di protezione venissero tutelate per legge, e che si creasse una struttura che curi la gestione del bene Patrimonio Unesco. Osservazioni per le quali il governo e l’Emilia Romagna intendono offrire delle garanzie, assicurando che nel più breve arco di tempo tutte le obiezioni verranno recepite.

La delegazione italiana metterà sul tavolo un elemento in più: rispetto ad altre candidature al giudizio quest’anno – il parco nazionale ruandese di Nyungwe o l’isola canadese di Anticosti – quello dei gessi è un ambiente che deve fare i conti con la massiccia e plurimillenaria frequentazione delle grotte e delle cave sin dall’epoca romana, e poi attraverso il Medioevo e l’età moderna e contemporanea. A quel punto sarà il comitato per i Patrimoni dell’Umanità a pronunciarsi: in questa sessione è composto da delegazioni in arrivo da ventuno nazioni, e cioè Grecia, Italia – che si asterrà – Belgio, Bulgaria, Russia, Egitto, Etiopia, Mali, Ruanda, Nigeria, Sudafrica, Zambia, Giappone, India, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Thailandia, Argentina, Saint Vincent e Grenadine e Messico. Serviranno i voti di quattordici delle venti delegazioni: come accade in questi casi, la diplomazia è del resto al lavoro da mesi.

Da Regione e Ministero le bocche sono ovviamente cucite: la strada è in salita, ma il traguardo non è lontano.