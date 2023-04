Vende dosi: ma la droga non c’è E ci prova anche con gli agenti

Non solo ha avvicinato agenti della polizia locale, non ritenendoli tali in quanto in abiti borghesi, offrendo loro dello stupefacente. Ma all’interno di quell’involucro non c’era nulla. E così aveva fatto poco prima con un tossicodipendente, cedendogli una dose dove all’interno in realtà c’era solo carta. Potrà apparire paradossale, ma alla fine a quel cittadino gambiano non si è potuto contestare lo spaccio, trattandosi di reato tecnicamente ’impossibile’, mancando l’oggetto del reato, vale a dire la droga. Lo stesso è stato comunque sottoposto a fermo di identificazione e gli è stata notificata, a piede libero, una contestazione ai sensi del Testo unico sull’immigrazione.

L’intervento, che ha permesso di stanare questa sorta di pusher truffatore, rientrava nell’ambito degli intervento di controllo dell’area dei giardini Speyer e della stazione che da tempo le forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, hanno intrapreso e che qualche risultato lo avrebbe prodotto. In questo caso gli agenti della polizia locale erano stati avvicinati dal gambiano, il quale in cambio di 50 euro ha consegnato loro un involucro vuoto. Subito è stato portato al comando per essere identificato, qui è emerso che era gravato da precedenti sempre per traffico di stupefacenti ed era sprovvisto di documenti. Nel frattempo la pattuglia aveva fermato un altro cittadino, il quale ha riferito di essere stato ingannato poco prima dallo stesso individuo, che per 10 euro gli aveva ceduto di fatto un involucro vuoto. Altri controlli antidroga hanno consentito agli agenti di rintracciare e segnalare un minorenne forlivese per il possesso di stupefacente, meno di un grammo di hashish.

Durante un servizio nei pressi di Porta Gaza, invece, è stato fermato in auto un cittadino di nazionalità albanese, trovato in possesso di due grammi di stupefacente. Da qui l’accusa di detenzione per uso personale e immediato ritiro della patente di guida.