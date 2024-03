Vende online divano, ma anzichè incassare versa bonifici (25mila euro) su PostePay dei truffatori

Ravenna, 16 marzo 2024 - L’attività di indagine messa in campo dai carabinieri della Stazione di Ravenna ha consentito di risalire all’identità dei due presunti responsabili di una truffa online che ha avuto come ‘vittima’ una 52enne di Ravenna. A seguito della denuncia presentata dalla donna a metà dello scorso settembre è emerso che i due individui (un 38enne e 43enne residenti nella provincia di Parma), scandagliando il web, avevano notato un’inserzione relativa alla vendita di un divano, pubblicata dalla donna su una nota piattaforma online.

Dopo aver concordato con la stessa inserzionista la somma da versare, i due uomini, fingendosi residenti in Marocco, avevano raggirato la 52enne facendole credere che, prima di ottenere quanto pattuito per la compravendita, la stessa avrebbe dovuto effettuare una serie di pagamenti a titolo di tasse per l’esportazione.

Convinta dalle loro parole, tra la fine di settembre e la metà di ottobre scorso la donna aveva effettuato ben otto operazioni di ricarica per un importo complessivo di circa 25mila euro. Importo accreditato su due carte Postepay, entrambe intestate ai due uomini, i quali una volta identificati, sono stati denunciati in stato di libertà.

Il Comando Provinciale dei carabinieri di Ravenna nella sua attività rimane impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità, impiegando giornalmente molte risorse investigative nel campo della prevenzione e repressione anche del suddetto tipo di reati. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le varie sedi dei Comandi Stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza.