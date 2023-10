Vendemmia, annata da dimenticare: "Produzione in calo del 40%"

La vendemmia è terminata un po’ ovunque nel Ravennate, fra luci e ombre, con forti diversità nel territorio a seconda dell’incidenza avuta dalle avversità atmosferiche del periodo primaverile-estivo, fra alluvione, grandinate, tornado e siccità. "Se si prendono in considerazione le zone collinari di Faenza sopra la via Emilia – spiega Andrea Betti, presidente di Confagricoltura Ravenna –, la situazione è certamente drammatica, ancor più del previsto. Subito dopo l’alluvione si era stimato un calo della produzione di circa il 20% a causa degli attacchi di funghi alle viti. In realtà le perdite si aggirano intono al 40%. In qualche caso, per fortuna raro, la vendemmia non c’è proprio stata a causa di frane o terreni completamente rovinati. Decisamente migliore la situazione nelle aree meno colpite dove però la siccità ha provocato un calo di peso della produzione. Detto questo però la qualità è eccellente come gradazione e livello di acidità".

In realtà la crisi del settore, così nell’agricoltura in generale, parte almeno da cinque anni fa secondo Confagricoltura, ossia da quando il cambiamento climatico ha avuto un’accelerata importante. Le piante da produzione nostrane non sono in grado di ‘reggere’, ossia di difendersi a temperature così elevate. "Sarà fondamentale nel prossimo futuro – aggiunge Betti – fare ricerca per creare viti resistenti alla siccità. Non si lavorerà più su ogm, ormai superati, ma sulla genomica. Un tema che da tempo si trascina e sul quale siamo già in ritardo e, quindi, non più rinviabile".

C’è poi un’altra questione che il mondo viticolo è chiamato ad affrontare: il progressivo calo dei consumi a livello mondiale, a causa delle campagne restrittive contro il consumo di alcolici in generale. "In calo è soprattutto il vino da tavola tradizionale – spiega il presidente dell’associazione di categoria –, mentre le nicchie di eccellenza tengono. Sul nostro territorio c’è il gruppo Caviro (con sede a Faenza, ndr)che rappresenta ancora una valvola di sfogo e che ha già iniziato a investire sul vino senza alcol, destinato in futuro a conquistare una fetta di mercato sia per motivi salutisti sia per soddisfare mercati diversi dal nostro come quello arabo. C’è dunque bisogno di innovazione, di adattarsi alle nuove esigenze".

Da non trascurare le politiche messe in campo da un colosso, dal punto di vista numerico, come la Cina. "Va poi considerato che un colosso come la Cina ha iniziato a produrre vino per cercare non solo di far fronte al fabbisogno interno ma anche di quello di tutto il continente asiatico". "Sarà sempre più difficile – conclude –. Noi produciamo prodotti di una certa qualità a costi alti e non tutti se lo possono permettere. Dopo un 2023 orribile, servono risposte immediate, investimenti e aggregazioni di marchi riconosciuti per andare sul mercato globale, da soli non ci si salva".

Roberta Bezzi