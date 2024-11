"Vendemmia ok, non ci lamentiamo"

"Torniamo volentieri ogni anno a ‘GiovinBacco’ per farci conoscere – afferma Giorgio Tramonti dell’azienda agricola Spinetta di Faenza –, anche se a Ravenna abbiamo da tempo due punti vendita che si aggiungono a quelli di Faenza e Marradi. La nostra è stata una buona vendemmia per quantità perché anticipata rispetto alle piogge di settembre, e tutto sommato soddisfacente anche sotto il profilo qualitativo. Nel complesso, non possiamo lamentarci per le vendite: la gente ci conosce e in tanti vengono a comprare direttamente in negozio, mentre riforniamo diversi ristoratori. Riusciamo anche a esportare qualcosa all’estero, dove vorremmo radicarci maggiormente, e siamo presenti alle principali fiere di settore come Vinitaly ed Enologica".