Vendevano prodotti Apple falsi. Due persone denunciate

Vendevano prodotti tecnologici, spacciandoli per originali di marca Apple. Non lo erano: per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Lugo li hanno sequestrati e hanno denunciato due italiani, originari di Napoli, rispettivamente di 45 e 48 anni, per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Sabato mattina è arrivata alla centrale operativa dei carabinieri la segnalazione della presenza in città di una vettura con persone dedite alla vendita di oggetti contraffatti, in particolare tecnologici. Verso le 10 i militari, nel parcheggio di un noto supermercato di Lugo, hanno controllato una Fiat Panda noleggiata a Napoli, con bordo due uomini. All’interno sono stati rinvenuti prodotti contraffatti che riportavano il noto marchio Apple.

In particolare si trattava di iPhone 16 Pro Max, Apple Watch modello Ultra Titanium Green/Alpine e auricolari modello AirPods Pro, completi di confezioni apparentemente originali. Da un controllo accurato dei dispositivi è risultato che i gli iPhone avevano lo stesso codice Imei, mentre gli altri prodotti mostravano lo stesso codice seriale: un indizio chiaro della contraffazione. Inoltre, nonostante il perfetto confezionamento, accendendo i dispositivi è apparsa chiara l’installazione di un sistema operativo diverso da Apple.