Vendita benefica per la ’Novello’

Per iniziativa del presidente del Lions Bisanzio, Francesco Palermo, e della dirigente della ’Novello’ Nicoletta D’Ambrosio, si è svolto presso il mercatino ’La pulce d’acqua’ una vendita di beneficenza. I soci del Bisanzio e le classi della scuola secondaria ’Novello’ 1D, 2D, 3D e 3C, coordinati dalle referenti del progetto Rosanna Ballestrazzi e Nadia Ranucci, sono stati coinvolti nel recupero e nella successiva vendita alla bancarella del mercatino, degli oggetti non più in uso, presenti in ogni famiglia.

La somma raccolta (800 euro) è stata destinata, proprio per iniziativa degli alunni della Novello, all’ampliamento della biblioteca scolastica.